巴西死亡連環撞！卡車撞上巴士壓扁轎車　奪38命13人重傷

▲巴西一輛卡車與巴士相撞後，壓扁另一輛轎車，造成38死13傷。（圖／路透）

記者葉睿涵／編譯

巴西米納斯吉拉斯州（Minas Gerais）在當地21日凌晨4時發生嚴重交通事故。一輛載有45名乘客的巴士在高速公路與卡車相撞，造成38人死亡，13人受傷送醫。意外發生後，肇事的卡車司機疑似逃離現場，而路過駕駛對車禍發生的原因則說法不一，目前當局仍在對這起悲劇展開調查。

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Triple choque entre autobús, un remolque y un automóvil deja 22 personas muertas en una carretera de Minas Gerais.



El autobús que venía de SP chocó de frente con un remolque y un auto en la BR-116, en Teófilo Otoni y luego se incendió pic.twitter.com/i81Z6YOWby — @ALTOS_NOTICIASpy (@Altosnoticiasp1) December 21, 2024

據CNN報導，當地消防部門指出，這起事故發生於特奧菲洛奧托尼市（Teofilo Otoni）附近的高速公路上；當局已從巴士救出13名乘客，並將他們送往附近醫院救治，而罹難者的遺體則已被全部轉移至現場外。目前，車禍發生的原因仍在調查中，不過現場目擊者對事發經過的說法卻不盡相同。

有路過駕駛稱，這起意外起因於巴士爆胎，導致司機失去對車輛的控制，與卡車迎面相撞，並引發火警。不過也有人指出，卡車載送的一塊花崗岩在行駛途中掉在公路上，砸中巴士導致行車路線偏移，最後造成車禍。消防當局表示，一輛轎車也被捲入這場事故，壓在卡車下方，所幸車上3人大命不死，而卡車司機則在意外發生後棄車逃離現場。

▲儘管被波及的轎車慘遭卡車壓扁，但車上3人卻毫髮無損。（圖／路透）

這起在聖誕前夕爆發的悲劇引發全國哀悼。米納斯吉拉斯州長澤馬（Romeu Zema）在社群平台X透露，他已下令州政府全面動員，為事故受害者及其家屬提供支持。巴西總統魯拉（Luiz Inacio Lula da Silva）也發表聲明，對罹難者家屬表達深切哀悼，並表示聯邦機構隨時待命提供協助。