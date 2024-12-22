奉獻部落一甲子！巫師祭儀保存者莊美梅祭師辭世　享壽96歲

▲鄉長淑淑貞前往弔唁並致贈表揚狀。（圖／吉安鄉公所提供，下同）

記者王兆麟／花蓮報導

「花蓮縣吉安鄉東昌村阿美族里漏部落巫師祭儀」保存者莊美梅Epah Akus女士日前不幸離世，享耆壽96歲，不僅獲頒中央原民會、文化部與花蓮縣政府的旌揚狀榮譽，而身為吉安在地的鄉長游淑貞更是感到不捨與遺憾，除數次前往弔唁、慰問家屬，也代表吉安鄉頒發表揚狀，感謝莊祭師一生無私奉獻部落祭儀傳承。

表揚儀式的過程中，莊美梅祭師的家人也談論起其成為祭師的因緣，是起於年輕時經常生病，已故的大祭司kamaya媽媽曾為其做mibuhbuh（除穢祭），並提及要她未來擔任祭師的可能，而後因緣際會，阿嬤終決心成為部落的Sikawasay（祭師），並且長達近一甲子60年。阿嬤晚年時有心臟方面疾病，祭師身分又有諸多生活上的禁忌，家人都希望她提早退休，可是阿嬤總說要為大家服務到不能動為止，甚至拖著病體都堅持親自投入大小祭祀儀典，德風行儀都讓部落族人備感懷念。

▲祭師者莊美梅（前中）生前與家人合影。



游淑貞表示，莊阿嬤除了在文化傳承的成就，對地方更重要的是擔任祭師這幾十年來，以信仰安定人心的力量。即使身體抱恙仍堅持親自主持巫師祭等各項祭儀，以身教與言教傳承文化信念，令人感佩。

面對部落年長祭師逐漸凋零，鄉長游淑貞除了鼓勵年輕族人承擔傳承責任之外，也在她上任後，即要求落實以影片紀錄祭祀祭儀，妥善保存影音紀錄，因此莊美梅祭師在部落主持祭儀、虔誠祝禱的過程都有影片作為族人永恆留存，未來也會舉辦相關的研習、展覽，讓更多的年輕人看到這些真實又珍貴的畫面，讓部落傳統文化不斷延續。

