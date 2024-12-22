　
  • |
  • 手機版
  • |
  • App
  • |
  • 歷史活動
  • |
  • 歷史專題
  • |
  • 會員中心
  • |
  • 家外媒體
  • |
  • 數位廣告刊登
  • |
  • 攝影棚租借
    • 　
>
社會 社會焦點 保障人權

奉獻部落一甲子！巫師祭儀保存者莊美梅祭師辭世　享壽96歲

▲鄉長淑淑貞前往弔唁並致贈表揚狀。（圖／吉安鄉公所提供，下同）

▲鄉長淑淑貞前往弔唁並致贈表揚狀。（圖／吉安鄉公所提供，下同）

記者王兆麟／花蓮報導

「花蓮縣吉安鄉東昌村阿美族里漏部落巫師祭儀」保存者莊美梅Epah Akus女士日前不幸離世，享耆壽96歲，不僅獲頒中央原民會、文化部與花蓮縣政府的旌揚狀榮譽，而身為吉安在地的鄉長游淑貞更是感到不捨與遺憾，除數次前往弔唁、慰問家屬，也代表吉安鄉頒發表揚狀，感謝莊祭師一生無私奉獻部落祭儀傳承。

表揚儀式的過程中，莊美梅祭師的家人也談論起其成為祭師的因緣，是起於年輕時經常生病，已故的大祭司kamaya媽媽曾為其做mibuhbuh（除穢祭），並提及要她未來擔任祭師的可能，而後因緣際會，阿嬤終決心成為部落的Sikawasay（祭師），並且長達近一甲子60年。阿嬤晚年時有心臟方面疾病，祭師身分又有諸多生活上的禁忌，家人都希望她提早退休，可是阿嬤總說要為大家服務到不能動為止，甚至拖著病體都堅持親自投入大小祭祀儀典，德風行儀都讓部落族人備感懷念。

▲鄉長淑淑貞前往弔唁並致贈表揚狀。（圖／吉安鄉公所提供，下同）

祭師者莊美梅（前中）生前與家人合影。

游淑貞表示，莊阿嬤除了在文化傳承的成就，對地方更重要的是擔任祭師這幾十年來，以信仰安定人心的力量。即使身體抱恙仍堅持親自主持巫師祭等各項祭儀，以身教與言教傳承文化信念，令人感佩。

面對部落年長祭師逐漸凋零，鄉長游淑貞除了鼓勵年輕族人承擔傳承責任之外，也在她上任後，即要求落實以影片紀錄祭祀祭儀，妥善保存影音紀錄，因此莊美梅祭師在部落主持祭儀、虔誠祝禱的過程都有影片作為族人永恆留存，未來也會舉辦相關的研習、展覽，讓更多的年輕人看到這些真實又珍貴的畫面，讓部落傳統文化不斷延續。
 

每日新聞精選　免費訂閱《ETtoday電子報》
ET快訊
新北某高中爆社團惡習！　學弟妹遭「低閉」訓話
高雄無良父！3小孩前吸毒　4歲女發展遲緩
出道12年！　AV女優突宣布引退「非常討厭自己」
18億飛了！　美艦誤擊自家大黃蜂戰機
影帝千萬薪「妻1秒花光」！氣罵：會不會管錢　如今億萬身家
統神「躺病床傷照」瘋傳　本尊傻眼哭：那麼像？

分享給朋友：

追蹤我們：

即時+好看！按讚加入ETtoday新聞雲

※本文版權所有，非經授權，不得轉載。[ ETtoday著作權聲明 ]

推薦閱讀 熱門影音 社會最新 全站最新

奉獻部落一甲子！巫師祭儀保存者莊美梅祭師辭世　享壽96歲

無良父3小孩面前吸毒！害4歲女發展遲緩　二審判更重

《紅手指》換製作人、導演...2800萬補助金泡湯　提告敗訴

不滿施工要繞路！台南男嗆交管人員「還拿鐮刀砍警」　遭壓制帶回

「穩賺不賠、無風險、高獲利」必定是詐騙！警傳授防詐三步驟

「討乾爹的300萬」雙槍男轟宮廟主委8槍　犯案前8天還偽裝志工

男騎士硬闖路跑管制區！「趕時間」拒檢竟催油門撞警...當場被逮

單車男違規大喊「我沒有」辱警髒話！遭壓制在地...民眾全看傻

妳嬰靈纏身！神棍騙正妹按摩師掏錢做金牌+嘿咻解厄　判決出爐

新北路燈桿突傾倒！女騎士閃不掉撞上慘摔　驚險影片曝光

理工爸爸幫女兒做了一台專屬學步車 超級厲害！！

《拳上》統神嗆蹦闆「把你打成狗」

62歲狄鶯透視裝辣舞

#拳上2024 蹦闆開嗆「今晚殺豬」　曝原本想騎豬進場

TWICE子瑜曝與親哥差7歲 親揭「被打著長大」XD #星光雲REELS

張惠妹攻蛋：你們是不是很想站起來！　「租大巨蛋23天」租金破億創紀錄

小鐘示愛29歲女星Dolly...　嘴ㄆㄧㄚˊ「精子好逑」

統神是害羞了嗎？拳上在即 賽前訪問片段流出 #shorts

婆家娘家距離只隔一門　新娘出嫁泣不成聲笑瘋

浪犬現身排雲山莊討食！壯男走路4hrs「連狗帶籠」揹下玉山

奉獻部落一甲子！巫師祭儀保存者莊美梅祭師辭世　享壽96歲

無良父3小孩面前吸毒！害4歲女發展遲緩　二審判更重

《紅手指》換製作人、導演...2800萬補助金泡湯　提告敗訴

不滿施工要繞路！台南男嗆交管人員「還拿鐮刀砍警」　遭壓制帶回

「穩賺不賠、無風險、高獲利」必定是詐騙！警傳授防詐三步驟

「討乾爹的300萬」雙槍男轟宮廟主委8槍　犯案前8天還偽裝志工

男騎士硬闖路跑管制區！「趕時間」拒檢竟催油門撞警...當場被逮

單車男違規大喊「我沒有」辱警髒話！遭壓制在地...民眾全看傻

妳嬰靈纏身！神棍騙正妹按摩師掏錢做金牌+嘿咻解厄　判決出爐

新北路燈桿突傾倒！女騎士閃不掉撞上慘摔　驚險影片曝光

年薪超越拜登！美女警「謊報加班」狂賺1305萬　在辦公室淪長官性奴

區間車自撞電桿「落實考核、加強SOP」　台鐵董座要求3步驟

瑟七寒風中低胸暢談戀情　跟李東洺關係「很舒服」

奉獻部落一甲子！巫師祭儀保存者莊美梅祭師辭世　享壽96歲

一個月前稱沒興趣！蔡壁如今宣布「參選中央委員」　當上就辭市政顧問

《超級紅人榜》突PO黑底白字文：慟！　14年來首次「關閉大量歌曲」

無良父3小孩面前吸毒！害4歲女發展遲緩　二審判更重

澳洲野火失去控制恐延燒數天　當局敦促數千居民撤離

醫師女友「婚前提3條件」討21萬聘金　男嚇爆想分手：我只是普通人

反共系百萬YTR「八炯」迎娶美嬌娘！波特王到場「超多大咖」都來了

女積滿25年「指甲大耳屎」　醫生挖出2大塊瞬間舒暢XD

社會熱門新聞

酒吧兼職妹下班遭輪流性侵！全身沾滿DNA

快訊／統神後遭尻頭提告了！警方帶回2男調查

替代役男墜樓亡！前員工聲援稱被霸凌挨告

變態工程師撿屍爛醉女友人房內逞慾

爸獨留3歲、1歲小兄弟在家！　離婚媽也不管「已交男友」

逃亡大陸26年！大甲鎮瀾宮副董三哥鄭銘富涉8重罪免訴

違停被叭「拖鞋爆砸頭」外送員淡定滑手機

淫男誘女業務摩鐵簽約硬上　傳百則簡訊騷擾

台中「13歲姑姪檔」二度離家找到了

護膝太貴！全聯倉儲罹難水電工綁腿海綿

快訊／新北某商旅凌晨火警！警消急疏散40人

即／新北工廠大火！消防局示警3地區緊閉門窗

男警自爆劈腿女同事！派出所當砲房　分局回應了

2黑衣人打統神送辦　警已掌握其他動手者身分

更多熱門

相關新聞

國策顧問彭添富辭世　12/22告別式　

國策顧問彭添富辭世　12/22告別式　

屹立桃園政壇40載的國策顧問彭添富，於上(11)月26日辭世，享年73歲。早年投入黨外民主運動，為人正直的彭添富，深受地方敬重，而其子、現任市議員彭俊豪熱心地方服務，近月來前往弔唁各方人士絡繹不絕，彭俊豪於臉書PO文，其父告別式於12月22日，懇請各方好友將致贈花籃、罐頭等費用，轉捐贈癌症希望基金會，將心意化為大愛。

部落人文攝影展　找回阿美族原來的樣子　

部落人文攝影展　找回阿美族原來的樣子　

台東縣府率部落參訪地熱發電、小水力發電

台東縣府率部落參訪地熱發電、小水力發電

岳東華家鄉成立少棒！盼紅土經費

岳東華家鄉成立少棒！盼紅土經費

快訊／前綠委彭添富清晨驚傳辭世　享壽73歲

快訊／前綠委彭添富清晨驚傳辭世　享壽73歲

關鍵字：

奉獻部落一甲子巫師祭儀莊美梅祭師辭世享壽

讀者迴響

熱門新聞

快訊／蹦闆道歉了

快訊／統神賽後遭「兄弟」尻頭

快訊／《拳上》開場狂暴互扁輸出

酒吧兼職妹下班遭輪流性侵！全身沾滿DNA

快訊／統神後遭尻頭提告了！警方帶回2男調查

洪榮宏拒邀約被黑道砍4刀耳朵掉一半

阿妹唱三天三夜　居民「微幅震動」影片曝

擋在統神前面　女員工也被打「傷得比統神重」

蹦闆YT直播「統」一回覆！76分鐘道歉3對象

藍鷹派全面抬頭　「黨內殺聲四起」

拳上2024舉牌女郎辣翻網　甜美性感照曝光

朴信惠結婚首提老公哭了：我比想像沒自尊⋯　張娜拉終於摸到大賞爆哭

快訊／統神拳上輸蹦闆不服判決

《拳上》主辦Po11喊：不會就這麼算了

氣溫下滑還沒探底「明晨不到10度」　跨年冷空氣退場

更多

最夯影音

更多

理工爸爸幫女兒做了一台專屬學步車 超級厲害！！

《拳上》統神嗆蹦闆「把你打成狗」

62歲狄鶯透視裝辣舞

#拳上2024 蹦闆開嗆「今晚殺豬」　曝原本想騎豬進場

TWICE子瑜曝與親哥差7歲 親揭「被打著長大」XD #星光雲REELS

熱門快報

翻轉蘋果派 甜蜜好時光

翻轉蘋果派 甜蜜好時光

「文里補習班」開課啦！用營養的甜點帶來幸福的笑容，而且免烤箱喔！

解鎖包租代管 房東必學！

解鎖包租代管 房東必學！

面對複雜的租屋管理，常覺得心累嗎？搞懂包租代管，專業流程讓你當個輕鬆房東！

ETtoday攝影棚租借

ETtoday攝影棚租借

ETtoday攝影棚提供完整設施與高品質服務，提供創作者最佳支援，滿足你各種拍攝需求！

專業明星師資、精湛教學！

專業明星師資、精湛教學！

想提升技能卻沒時間？專業師資精心設計每門課程，讓你隨時隨地都可以學習！

快來追蹤ETtoday！

快來追蹤ETtoday！

點擊右上角的星星追蹤ETtoday，讓你一手掌握最即時的時事焦點，輕鬆成為話題大師！

我要投稿 人才招募 關於我們 集團簡介 廣告刊登/合作提案 客服信箱 攝影棚租借 合作媒體 Sitemap 服務條款 隱私權政策 著作權聲明 免責聲明 RSS訂閱

免費訂閱《ETtoday電子報》
FB YouTube Instagram weibo RSS Google News
東森新媒體控股股份有限公司ETtoday新聞雲 版權所有
非經授權，不許轉載本網站內容
© ETtoday.net All Rights Reserved.
電話：+886-2-5555-6366
回到最上面