改槍照存手機露餡！原住民「無照」持3獵槍　辯：就是想打獵

▲北市刑大逮捕1名陳姓原住民男子持有長槍，男子辯稱是要拿來打獵。（圖／記者邱中岳翻攝）

記者邱中岳／台北報導

北市刑大偵8隊，在桃園市平鎮區逮捕1名男子涉嫌吸食毒品，又在他手機裡面發現槍枝照片，警方不敢大意，在1個月後上門查緝，果真查獲改造長槍3把及電鑽、砂輪機等改造工具1批，訊後依照《槍砲彈藥刀械管制條例》送辦，警方指出，男子為原住民身分，但因案不能申請獵槍持有執照，但又想打獵才會持有改造獵槍。

警方調查，37歲的陳姓男子，在11月份於桃園市平鎮區吸食毒品，遭到北市刑大警員鎖定，將人逮捕到案，但是警方在過濾手機內容，發現裡面竟然有改造長槍的照片。

警方17日上午6時許前往陳男位於新竹縣尖石鄉家中，查扣改造長槍3枝及電鑽、砂輪機等改造工具1批，將扣案槍枝送本局刑事鑑識中心初驗後，認3枝長槍均具殺傷力，警方也依規定將陳移送法辦。

儘管陳姓男子具有原住民身分，且又具有相關改造槍枝的知識以及技巧，到案後辯稱「改造長槍」是要拿來打獵，但是因為陳之前有被查獲毒品、槍枝等罪嫌，所以無法申請獵槍執照，才會冒險藏放槍枝。

北市政府警察局呼籲，為防止不法分子持槍犯案，秉持「阻絕黑槍絕不手軟」、「全面清查澈底掃蕩」之原則，將積極查緝國內各式改造槍械工廠及高風險擁槍分子，從源頭斷根，以有效遏阻不法槍枝之來源。