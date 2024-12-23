「水蓮」命名竟和正副總統有關！102萬人朝聖　陳水扁親自回應

▲炒水蓮。（圖／記者曾筠淇攝）



記者張靖榕／綜合報導

水蓮是許多人在熱炒店或火鍋點愛點的蔬菜，但近期有網友分享一則「冷知識」，指出水蓮的名字竟與前總統陳水扁及前副總統呂秀蓮有關，引起熱議，甚至釣出陳水扁親自回應。

一名網友近日在「Threads」發文提到，水蓮的名稱靈感可能來自時任正、副總統的名字——陳「水」扁及呂秀「蓮」。她分享，當自己第一次聽到這個說法時，感到不可置信，於是告訴朋友，結果大家邊吐槽邊搜尋，發現竟然真的有這種說法後，大家的表情從懷疑轉變成驚訝。

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▼陳水扁。（圖／記者周宸亘攝）



▲呂秀蓮。（圖／記者湯興漢攝）



該貼文瞬間爆紅，已經超過102萬人瀏覽及2.5萬人按讚。不少網友對這項「冷知識」抱持懷疑態度，原Po更直接標註陳水扁的社群帳號，想向本人求證水蓮名稱的由來是否真有其事，沒想到真的釣出本人親自回應。

陳水扁幽默表示，「2000年水蓮配無關水蓮菜。倒是在台中鬼地方的日子，我有種水蓮菜及大陸妹，有人問是否代表『台灣中國，一邊一國？』」

「美濃農村田野學會」2023年的一則貼文指出，水蓮這種蔬菜在2000年代逐漸從美濃鄉村擴展到全台。當時，有外地商人突發奇想，將這種菜稱為「總統菜」或「水蓮」，巧妙地與陳水扁及呂秀蓮的名字相呼應。這個別具創意的命名，意外受到市場的青睞，也讓水蓮逐漸成為餐桌上的熱門蔬菜。