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習近平國慶文告「刪除6個字」　呂秀蓮：北京對台轉變的重要訊號

▲▼呂秀蓮台灣和平親善之旅 返台記者會。（圖／記者呂晏慈攝）

▲前副總統呂秀蓮。（圖／記者呂晏慈攝）

記者柯沛辰／綜合報導

前副總統呂秀蓮13日接受「觀點芹爆戰」專訪時指出，中國國家主席習近平在今年國慶談話中，一改往昔「台灣是中國固有不可分割的神聖領土」的說法，改稱「台灣是中國的神聖領土」，而少掉這6個字，她認為是北京對台政策轉變的重要訊號，台灣不可不防。

呂秀蓮表示，10月1日是中華人民共和國的國慶日，習近平罕見在9月30日下午提前發表國慶談話，並在文告中的一小段提到台灣，但大多數人都沒注意到，過去一貫都是稱「台灣是中國固有不可分割的神聖領土」，這次卻首度改稱「台灣是中國的神聖領土」，去除了「固有不可分割」6個字。

呂秀蓮指出，國慶文告的調整非同小可，一定是經過習近平認可才會念出，所以懂兩岸關係的人，都知道這個跡象不尋常，少掉這6個字，表示習近平有意改變跟台灣的關係，所以台灣應加強自身論述，尤其民進黨作為執政黨，應讓黨員熟讀台灣史，並統整出正確、合理的現代化論述，做好未來跟川普、習近平談判的準備。

她認為，中國一直無法處理好兩岸關係，是因為領導人一直將台灣問題視為國共內戰的延續，忽略了台灣絕大多數人都被日本統治過，何況島上還有原住民、新住民，連外省二代的想法也可能跟祖輩已有不同，這是歷史事實，也不是所有人都願意的，所以中國若要處理好兩岸問題，就應該從1895年的馬關條約開始處理，因為那是台灣脫離中國的開始。

呂秀蓮提醒，川普希望用談判取代打仗，如果台灣方面沒有分量、沒有提出自己的主張，將來難以坐上談判桌，所以她期盼將來在兩岸問題的談判上，台灣一定要成為主要談判者，不要像當年馬關條約，大清、日本及美國都有代表與會，唯獨台灣人缺席，這樣的下場就是「台灣被賣掉」，所以為了不讓慘劇重演，台灣應及早因應。

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