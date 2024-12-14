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前防長李天羽辭世　他曝任內兩大貢獻：太平島機場、縮短役期為一年

▲▼空軍第427戰術戰鬥機聯隊IDF型戰機接機25週年活動媒體邀訪。李天羽（資料照／記者李毓康攝）

▲前國防部長李天羽。（資料照／記者李毓康攝）

記者杜冠霖／台北報導

前國防部長李天羽上將12日清晨，因肺炎等併發症，於三軍總醫院病逝，享壽79歲。前總統陳水扁13日表示，李天羽當時任期不到一年就完成1200公尺長的太平島機場起降跑道，讓阿扁成為首位踏上我國最南疆太平島的總統。李天羽同時排除萬難，在2008年1月1日正式實施縮短役期為一年，也是當今義務役的最新服役期限，縱因鐽震案沒辦法做好做滿，仍無損李部長對國軍建軍備戰與軍務改革的卓著貢獻，「阿扁感恩您！永遠懷念您！」

李天羽在軍旅生涯中，擔任空軍官校學指部指揮官、聯隊長、督察長、總部政戰主任、作戰司令、副總司令、總司令等；2004年前總統陳水扁執政時期，晉任空軍一級上將，並任參謀總長。李在卸任參謀總長後，陳水扁則內定他出任駐新加坡代表，成為我國第一位成為駐新加坡代表人選的退役四星上將；不過，當時因為國防部長李傑的臨時請辭，打亂了扁時代的佈局，李天羽則轉而升任國防部長。

在2008年時，媒體披露扁政府密謀，由民進黨內新潮流大老吳乃仁等人所成立的鐽震公司，專責處理對外軍事採購；而李天羽則以「未能落實」為由請辭。

對於李天羽辭世，陳水扁表示，前國防部長李天羽一級上將2024年12月12日病逝於三總，享壽79歲。噩耗傳來，不勝悲慟！正如李傑是首位出身海軍潛艦的參謀總長與國防部長，李天羽則是第一位空軍專科班出身的參謀總長與國防部長。

陳水扁直言，從中不難想像阿扁總統任內勇於突破，不次拔擢的任官用心。李天羽升任空軍總司令前，為了歷練完整，先出任增設副總司令。卸任參謀總長一職，曾內定為第一位駐新加坡代表的退役上將。尚未履任隨即接任國防部長。

陳水扁指出，任期不到一年卻以短短273個工作天，完成1200公尺長的太平島機場起降跑道，2008年2月2日阿扁才能成為首位踏上我國最南疆太平島的總統。李天羽部長同時排除萬難，在2008年1月1日正式實施縮短役期為一年，也是當今義務役的最新服役期限。

陳水扁感嘆，縱因鐽震案沒辦法做好做滿，仍無損李部長對國軍建軍備戰與軍務改革的卓著貢獻，「阿扁感恩您！永遠懷念您！」
 

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