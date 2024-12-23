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汀士頓蛻變系列最新篇章EDITION#4凝聚者　酒廠總監分享職人精神的凝聚、網紅名人齊聚體驗

▲▼DEANSTON。（圖／業者提供）

▲汀士頓打造台灣限量款威士忌，2024年蛻變系列的第四版EDITION 4 - 「COMMUNITY 凝聚者」正式亮相。（圖／業者提供）

記者林璟倩／台北報導

歲末年終，台灣人普遍熱愛以威士忌款待至親好友，勇於挑戰創新的威士忌品牌「汀士頓Deanston」為台灣打造的限量系列「TRANSFORMATION SERIES 蛻變系列」，並連續5年推出5款台灣限定款的威士忌。眾所期盼下，2024年蛻變系列的第四版大作「COMMUNITY 凝聚者」正式亮相，近期汀士頓高規格舉行品飲派對，邀請到李英宏、阿達、恩熙俊等名人及許多品酒KOL共襄盛舉，沉浸式感受這款彙集品牌歷史與當代風味的「凝聚者」魅力。

卓越源自於酒廠職人精神的凝聚　沉浸式體驗「凝聚者」氛圍

▲▼DEANSTON。（圖／業者提供）

▲會場以此次汀士頓「凝聚者」包裝的橘色做為陳列主色調，會場呈現明亮活力感。（圖／業者提供）

步入品飲派對，會場以此次汀士頓「凝聚者」包裝的橘色做為陳列主色調，會場呈現明亮活力感，令人驚喜的是，汀士頓標誌性的柑橘香氣與雪莉桶熟成的濃郁果乾氣息瀰漫其中。

▲▼DEANSTON。（圖／記者周宸亘攝）

▲▼兩旁佈置著汀士頓酒廠故事的職人精神牆，述說品牌歷史故事。（圖／記者周宸亘攝，下同）

▲▼DEANSTON。（圖／記者周宸亘攝）

兩旁佈置著汀士頓酒廠職人精神的故事牆，述說品牌故事：這座威士忌酒廠的歷史可追溯至1785年，當時汀士頓是艾德菲棉花廠為核心，形成以工藝為榮的職人聚落，而且憑藉清澈甘美的泰斯河水與當時先進的水力發電設計，工廠安裝大規模的渠道系統及當時全歐洲最大的水車，甚至發行了自己的貨幣在汀士頓流通，足見其輝煌時代的影響力。

▲▼DEANSTON。（圖／記者周宸亘攝）

▲品飲派對精心設計：現場復刻汀士頓貨幣兌換迎賓調酒，讓賓客體驗百年前的貨幣交易。

▲▼汀士頓蛻變系列最新篇章EDITION#4凝聚者。（圖／業者提供）

▲調酒以汀士頓棉花廠蛻變成威士忌酒廠作為靈感設計，將酒液淋在棉花糖上面瞬間融化形成獨一無二的調酒。

然而隨著時代變遷，汀士頓創辦人Brodie Hepburn洞察轉機，看見百年棉花廠的優質條件，將之轉型為威士忌酒廠，帶領棉花廠工匠轉變成為優秀的酒廠職人，延續土地的生命力。為了讓賓客更貼近這段歷史，品飲派對精心安排了一個巧妙的小環節：現場復刻了汀士頓的貨幣，讓來賓可以用汀士頓貨幣交易，兌換獨一無二的棉花廠調酒，眾人瞬間穿越百年，感受這座酒廠從棉花王國到威士忌聖地的傳奇旅程。

▲▼DEANSTON。（圖／記者周宸亘攝）

▲汀士頓酒廠總監Andrew Waite(左)與品牌大使Jackie(右)。

汀士頓酒廠總監Andrew Waite分享，雖然汀士頓來自一個小村莊，但大膽、勇於追求創新表現是汀士頓的核心精神，像是減少碳排、優化釀造程序讓整體能源消耗減少40%等，都是源自酒廠創立初期的精神。

Andrew強調，汀士頓威士忌不僅是技術的展現，更是社區凝聚力的象徵。因為從棉花廠時代起，村莊居民便在這裡工作，許多人甚至世代相傳。至今，酒廠中仍有不少員工工作超過30年，其父母輩也曾在此任職。也因此每一瓶汀士頓威士忌上都印有酒廠職人的簽名，是對品質把關的負責，也是這種承諾與情感的最佳象徵，而「COMMUNITY 凝聚者」正是為致敬這份社區凝聚精神而誕生，傳遞了品牌的深厚文化底蘊與堅持。

經典與創新風味交織　輕盈柔順口感收服品飲者味蕾

▲▼汀士頓蛻變系列最新篇章EDITION#4凝聚者。（圖／業者提供）

▲眾人從聞香到品飲，循序漸進品飲汀士頓4款威士忌的不同風味。

活動現場在品牌大使Jackie的引導下，帶領眾人從聞香到品飲，體驗汀士頓3款經典威士忌的不同風味，再搭配精緻的餐點，感受威士忌純飲及搭餐的不同品飲變化，最後再體驗此次主角 蛻變系列 EDITION 4 – Community 凝聚者。當日現場也訪問了4位熱愛威士忌的網紅，皆對汀士頓新款「凝聚者」威士忌給予高度評價。

▲▼汀士頓蛻變系列最新篇章EDITION#4凝聚者。（圖／業者提供）

▲當日現場名人及網紅皆給予汀士頓凝聚者高度評價。

威士J驚豔於汀士頓酒廠原字於棉花廠的悠遠歷史，讚賞「凝聚者」層次相當豐富，即使在高酒精度下仍保有平衡及柔順感，可感受到水果及花香，搭配餐點享用更能提升整體風味，展現1+1大於2的效果。古同學則提及「凝聚者」是台灣限定系列中的亮眼之作，展現出柔順與易飲特質，對於不習慣威士忌的女性而言也非常友好。

▲▼DEANSTON。（圖／記者周宸亘攝）

▲汀士頓蛻變系列威士忌搭餐亦相當出色。

Iriswei表示，他本身非常喜歡純飲威士忌的香氣，此次品飲凝聚者雖然酒精濃度高但酒體滑順、入口的酒精感低，帶有純粹的香氣及層次感，他個人非常喜歡；Tequilashih則稱讚「凝聚者」清爽且順口，雖有較高的酒精濃度，但仍保有輕盈感，加上合理的價位，非常適合送禮或多種場合與朋友一起享用。

▲▼DEANSTON。（圖／業者提供）

▲汀士頓蛻變系列 EDITION 4 - COMMUNITY凝聚者。（圖／業者提供）

汀士頓「TRANSFORMATION SERIES 蛻變系列」第4版「COMMUNITY凝聚者」經13年熟成，初期使用了波本桶賦予了豐富的香草和蜂蜜般的汀士頓柑橘風格；之後在Canasta雪莉桶熟成，增添了濃郁的果乾味及甜美的太妃糖風味。其香氣散發太妃蘋果、奶油糖、乾果、葡萄乾、無花果和一絲濃縮咖啡的豐富調性，入口則展現焦糖紅糖、金黃葡萄乾、黑巧克力與烤麥芽及橡木和一抹香草的馥郁氣息，尾韻則是榛果與可可的溫潤悠長甜美餘韻，層次豐富而細膩，是一款值得珍藏的頂級限量款威士忌。透過品飲活動串起一場穿越汀士頓品牌歷史與文化的交流，也讓品牌精神透過這款台灣限定的威士忌，傳遞給每一位威士忌愛好者。

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