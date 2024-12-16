選一本書與微醺伴讀：亞伯樂「品懂伯樂」讀飲空間登場誠品生活松菸　享受沉浸品味時光

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以100%雙桶熟成，小批次手工慢藝聞名世界，征服逾170面世界烈酒大賽金獎，法國銷售第一單一麥芽蘇格蘭威士忌精品品牌－－亞伯樂（Aberlour），以「越懂得 越值得」品牌精神為核心宗旨，帶領全球品酩者深入鑽研品懂威士忌奧秘，逐步用味蕾開拓從未見識過的眼界，以風味為源頭，一點一滴形塑出無可取代的品味。

對亞伯樂而言，「懂」從來不只是形而上的精神口號，「懂」更是以行動落實到日常品味的證明。2024年末，亞伯樂持續推動「品懂伯樂」計劃，繼台中誠品生活480《伯樂饗頌》品酩會，及於勤美誠品綠園道結合臺中爵士音樂節，打造伯樂限定品飲空間，再次捎來重量級合作消息，進駐全台藝文活動指標—誠品生活松菸三樓，匠心打造全新沉浸讀飲體驗，樹立「閱懂得 閱值得」品味新風範。

誠品不只是一家書店，亦結合畫廊、電影院、表演廳、行旅、餐酒美食等多元藝文體驗。亞伯樂秉持「越懂得 越值得」的品牌精神，亦期待從閱讀的「懂」到品飲威士忌的「懂」，從文字裡描繪的百態況味，連結搖曳酒杯綻放的無窮風味，亞伯樂期盼藉由獨一無二的讀飲體驗，得以將浩瀚的知識，昇華至最為深刻的品味見識。

酒香交織書香 雙桶勾兌文學 完美沉浸讀飲時光

▲亞伯樂期間限定「閱懂得 閱值得」讀飲空間－雙桶牆正面。（圖／資料照，下同）

亞伯樂「品懂伯樂」二部曲「閱懂得 閱值得」計畫，自2024/12/12至2025/1/12於誠品生活松菸三樓打造期間限定伯樂讀飲空間，引領讀者完整感受亞伯樂對「懂」之精神的延伸。將品飲融合閱讀，形塑出一場深刻結合的沉浸讀飲時光旅程。

▲亞伯樂期間限定「閱懂得 閱值得」讀飲空間－雙桶牆背面。

於伯樂讀飲空間中可以免費品酩到亞伯樂12年，作為100%雙桶熟成的經典年份，亞伯樂12年於美國波本桶以及西班牙Oloroso雪莉桶中，各自歷經的12年時光的巔峰熟成，再予以繁複勾兌，入口首先感受到鮮明飽滿的雪莉桶特質，帶著深邃豐厚的深色果乾調性，同時亦能清晰品味到波本桶所賦予的絲滑奶油口感與蜂蜜甜香，完美平衡的醇厚豐韻令人沉醉。在松菸誠品，用一杯伯樂好酒的時間，讓酒香交織書香，綻放於這場以時光沈澱而生的讀飲旅程，由文字的雋永融合風味的層韻，交疊出難以名狀的感動。於現場凡購買任一亞伯樂系列商品，限定滿額謹獻「品懂伯樂米色帆布袋」一個 或「亞伯樂繁藝折疊書本燈」一只，讓這趟「閱懂得 閱值得」的品味之旅能不斷延續。

逾80小批次雪莉桶原酒全系列 首次完整呈現 鉅獻台灣藏家

▲亞伯樂期間限定「閱懂得 閱值得」讀飲空間－原酒系列牆。

不僅以100%雙桶工藝聞名世界，亞伯樂傳承世紀古法的小批次手工裝瓶，亦為威士忌酩家所嚮往，每一批次皆為不可復刻的存在。尤以A’bunadh雪莉桶原酒為其中之最，A’bunadh以蓋爾語中的「原始風貌」命名，致敬於1898年令亞伯樂酒廠付之一炬的大火中，唯一留存下來的傳奇酒款，渾厚飽滿的酒體，伴以醇濃黑巧克力交織黑醋栗、葡萄乾氣息，豐厚乳脂口感，展現出酒廠風格經典風韻，更彰顯出亞伯樂酒廠自當時便有能力製造出堪稱雪莉桶威士忌典範的首選原酒。

A’bunadh雪莉桶原酒迄今已生產達逾83批次，然而其小批次限量手工生產的特性，不僅使得每一批次都擁有細微的風味差異，更奠定了其之珍稀性與收藏價值，以原酒強度裝瓶，非冷凝過濾，封存酒液最美好的原始風貌，讓A’bunadh雪莉桶原酒成為全球威士忌藏家渴望典藏的經典物件。本次亞伯樂首次完整鉅獻A’bunadh雪莉桶原酒逾80批次，尤其獨具時代創始意義的第0批次也同步於本次展出，僅台灣藏家得以親眼見證跨越世紀、令全球威士忌藏家爭相典藏的亞伯樂原酒傳奇。

獻給懂生活的伯樂 期間限定大師講座及主題選書

▲亞伯樂期間限定「閱懂得 閱值得」讀飲空間－主題選書牆。

在「懂」的核心精神下，除了誠品書店規畫三大主題選書，亞伯樂也推出三場大師講座，盛邀留學英國，著述豐富的古典音樂專家—焦元溥、以新思維翻轉教養哲學的台灣知名教育作家—蔡穎卿、以及被譽為「金馬獎背後的男人」金馬獎執委會執行長—聞天祥。三人將透過文學形塑而成的不同面貌與力量，連結以時光淬鍊的亞伯樂造酒之藝，讓眼中的字句創造更多想像空間，更讓手中酒液的風味飽含從未見過的詩意。

在選書內容上，根據亞伯樂三大經典特質企劃推薦書單，「雙桶奧秘」系列透過文字賦予的純粹力量，貫穿味覺想像，感受風味無窮延伸，讓味蕾理解從知識轉化為全新感知。如同傳承世紀的亞伯樂100%雙桶工藝，歷經巔峰時光熟成，乘載雪莉桶與波本桶完整的姿態，達到醇厚的平衡豐韻。「金獎解密」系列帶你走進專屬的感官之旅，品味鏡頭下光與影的美學，親身領略橫跨不同領域的最高金獎指標及其背後乘載的無盡淬鍊。比擬榮獲逾170項國際烈酒大賽金獎，亞伯樂堅信最高榮譽的肯定，必定歷經最不簡單的磨礪。「珍稀小批次」以名家經典與作者紀念典藏版、外文藏家限量圖書致敬亞伯樂小批次酒款之不可複製性。以點滴鑑珍稀，一同見證文學長河中，一字一句細琢刻畫的深刻。一如堅守手工小批次慢藝的亞伯樂，每一批次皆為限量珍藏，蘊含獨特風味。

活動資訊

亞伯樂「閱懂得 閱值得」讀飲空間

●地點：誠品生活松菸三樓（110台北市信義區菸廠路88號3F）

●時間：2024年12月12日起至2025年1月12日，每周一至周四：14:00-19:00；每週五至周日：12:00-19:00。

●加入保樂力加酩家沙龍官方Line好友，即可品酩亞伯樂12年經典100%雙桶熟成純飲一杯。

●現場拍照完成社群分享，即可限量製作客製化「亞伯樂雙桶滿盈迎春紅包袋」2入/一份。

●於本活動展場當日單筆消費亞伯樂單一麥芽威士忌系列任一酒款滿一千元，憑發票即可兌換「品懂伯樂米色帆布袋」一個；當日單筆消費亞伯樂單一麥芽威士忌系列任一酒款滿三千元，憑發票即可兌換「亞伯樂繁藝折疊書本燈」一只。

●活動期間每筆發票限換乙組，恕不可累計兌換，數量有限，贈完為止

亞伯樂「閱懂得 閱值得」系列大師講座報名連結

https://www.accupass.com/event/2410300458451067085192

*本活動其它未盡事宜以現場公告為主，主辦單位保留調整變更活動內容之權利。

欲瞭解更多相關資訊，歡迎於Aberlour Single Malt官方Facebook帳號與保樂力加酩家沙龍獲得詳細資訊。

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