　
  • |
  • 手機版
  • |
  • App
  • |
  • 歷史活動
  • |
  • 歷史專題
  • |
  • 會員中心
  • |
  • 家外媒體
  • |
  • 數位廣告刊登
  • |
  • 攝影棚租借
    • 　
>
民生消費 消費焦點 消費新聞 好康資訊 ET廚房 美妝塑身 | 品味家居 | 名車情報

Johnnie Walker攜手《魷魚遊戲2》全新聯名限定版限量登場　經典紳士換上綠色運動服，001-456號玩家號碼瓶身隨機亮相，吸睛設計掀起收藏熱潮！

▲▼魷魚遊戲,JohnnieWalker,限定版,威士忌,影集,聯名。（圖／JohnnieWalker提供）

▲Johnnie Walker攜手風靡全球的Netflix影集 ⟪魷魚遊戲⟫，突破眾人想像，推出全新跨界聯名「Johnnie Walker魷魚遊戲限定版」！

消費中心／綜合報導

#AD 今年十二月，引領全球威士忌持續向前邁進的Johnnie Walker，攜手風靡全球的Netflix影集 ⟪魷魚遊戲2⟫，突破眾人想像，推出全新跨界聯名「Johnnie Walker魷魚遊戲限定版」，以特殊瓶身設計，打造完美融合經典酒液與十足玩味的限量版號碼瓶，令全球酩家與影迷引頸期盼，紛紛迫不及待渴望收藏擁有。Johnnie Walker標誌性的「邁步向前的紳士」換上劇中玩家的綠色運動服，彷彿正邁開無懼步伐，帶領酩家一同走向未知豐富的調和旅程，不僅展現Johnnie Walker長久以來無畏突破框架的創新精神，更邀請酩家與影迷一同擁抱玩家精神，放膽展開冒險遊戲之旅，「PICK YOUR PLAYER! 我選的放膽玩！」

現象級Netflix影集 ⟪魷魚遊戲⟫ 自2021年首播以來，即受到全球觀眾的熱烈迴響。睽違三年之久終於即將於12月底迎來第二季上線，這次，Johnnie Walker再次突破框架、盡情揮灑玩興，以無懼前方未知的冒險態度，完美融入這場刺激感官的精彩遊戲。「Johnnie Walker魷魚遊戲限定版」聯名限量版號碼瓶，瓶身不僅有身穿劇中玩家綠色運動服的標誌性邁步向前的紳士，同時也採用特殊材質製作極具辨識度的傾斜酒標，並加入 ⟪魷魚遊戲⟫ 官方Logo及特殊版「12年」標示於瓶身。另外酒瓶背標背面則以魷魚遊戲中的邀請卡為隱藏版亮點，眾多精采細節引人入勝。酒標設計更以劇中參賽者編號001至456隨機限量出貨，除了向遊戲中的每一位玩家致敬，也將揭起一波酩家收藏熱潮。唯有勇於挑戰未知，跨越重重關卡，才能贏得最終勝利，就像Johnnie Walker歷經兩世紀以來，不斷放膽打破威士忌在世人眼中的既定印象，持續追求創新，讓每一口入喉都是精彩的風味調和之旅。

「Johnnie Walker魷魚遊戲限定版」不僅止於其萬眾矚目的包裝，在風味上更完美呈現黑牌獨有的蜂蜜、果乾香氣，伴隨著焦糖和奶油太妃糖的氣味，以招牌的黑巧克力和香草甜味點綴，尾韻再以標誌性的煙燻風味完美收尾。

 ▲▼魷魚遊戲,JohnnieWalker,限定版,威士忌,影集,聯名。（圖／JohnnieWalker提供）

今年十二月，在迎接 ⟪魷魚遊戲⟫ 第二季播出之際，Johnnie Walker誠摯邀請您一同加入這場專屬於酩家與影迷的精彩遊戲，盡情享受其中，持續無畏向前，揮灑玩家精神，「我選的，放膽玩，PICK YOUR PLAYER!」

▲▼魷魚遊戲,JohnnieWalker,限定版,威士忌,影集,聯名。（圖／JohnnieWalker提供）

Johnnie Walker 魷魚遊戲限定版
容量：700ml
酒精濃度：40%
建議售價：以實際通路售價為主

酒液風味：Johnnie Walker黑牌選用來自蘇格蘭眾家酒廠的威士忌調和而成，而每種威士忌均陳釀至少12年，每一口皆散發著蜂蜜、果乾和椰子的香氣，伴隨著焦糖和太妃糖的氣味，形成了奇妙美好的組合，更平衡了雪松和果香，並以招牌的黑巧克力和香草的甜味作為點綴，尾韻以其標誌性的煙燻味完美收尾。

限量上市：https://bit.ly/49rJbqa

【未滿18歲禁止飲酒】
【禁止酒駕 安全誠無價 酒後找代駕】
【本文內容涉及酒類產品促銷訊息，請勿轉發分享給未達法定購買年齡者】

每日新聞精選　免費訂閱《ETtoday電子報》
ET快訊
獨／水電工父子送抵霧峰老家　嬤痛哭：我的兒啊！我的孫啊
「女立委被壓在地上踹！」　王義川激動哭了
北市新增29處交通科技執法！　地點一次看
水電包工父子送殯儀館　女兒悲喊：爸爸上車
快訊／立院集結上千人！　王世堅激動喊：立法院30年來最大恥辱
24歲移工跳樓逃生亡　妻越南帶8月嬰聞訊崩潰
遭強硬清場！多名綠委掛彩送醫　哭喊：國民黨對得起台灣人嗎
LIVE／陳玉珍一掌拍飛黃捷！青鳥衝立院　蛇蠍女毒男友1月3
快訊／1場拿3萬！　2球星遭起訴
快訊／重慶南路商業大樓起火！多人送醫

分享給朋友：

追蹤我們：

免費鍵盤逛街！按讚加入ETtoday姊妹雲

※本文版權所有，非經授權，不得轉載。[ ETtoday著作權聲明 ]

推薦閱讀 熱門影音 消費最新 全站最新

《魷魚2》首對「悲情母子」現身！朴成焄原來是跨性別者　T.O.P身份曝光

坐落藝文特區！生活機能兼具　開箱百川峰滙高質感靜謐新宅

Johnnie Walker攜手《魷魚遊戲2》全新聯名限定版限量登場　經典紳士換上綠色運動服，001-456號玩家號碼瓶身隨機亮相，吸睛設計掀起收藏熱潮！

7-11「10元喝美式、拿鐵」！全家夯品買1送1　超商周末優惠一次看

造訪台北歷代最夯地點　「跨時代知識」你懂多少？

每天最夯外送美食出爐！foodpanda公開年度排行：台人最愛辛拉麵

全家福袋抽特斯拉、百萬現金！「三麗鷗、吉伊卡哇、柯南」全出動

快訊／全聯倉儲大火「無內部員工」　業者：協助營建商配合調查

全聯4款「廚神刀」1折換！Masterchef雙帥廚示範　最低99元帶走

快訊／全聯興建中倉儲大火　業者：不影響現有門市運作

台中全聯倉儲大火延燒！　滾滾濃煙遮天 傳20多人受困

蔡依林出道25年　「第一次搭頭等艙」

【聾耳貓醒來見主人回家！】衝上前狂撒嬌超級萌

全聯惡火9人罹難！　3樓一次找到5具遺體

虞書欣鼻子沾到蛋糕　無奈喊：精心設計的啦＞＜

面對趙小僑.劉亮佐的抱抱 典典寶寶態度超反差XD

全聯台中倉儲大火！傳20多人受困　濃煙如炸彈爆開畫面曝

【基隆超陡小路】妹子看房挑戰騎機車上超陡斜坡 抖到沿路叫媽媽

IG知名甜點店老闆夫妻雙亡　檢察官相驗...家屬悲痛到場

台中全聯大火「濃煙猛竄」　人員躲倉儲陽台、頂樓待援

坐落藝文特區！生活機能兼具　開箱百川峰滙高質感靜謐新宅

Johnnie Walker攜手《魷魚遊戲2》全新聯名限定版限量登場　經典紳士換上綠色運動服，001-456號玩家號碼瓶身隨機亮相，吸睛設計掀起收藏熱潮！

7-11「10元喝美式、拿鐵」！全家夯品買1送1　超商周末優惠一次看

造訪台北歷代最夯地點　「跨時代知識」你懂多少？

每天最夯外送美食出爐！foodpanda公開年度排行：台人最愛辛拉麵

全家福袋抽特斯拉、百萬現金！「三麗鷗、吉伊卡哇、柯南」全出動

快訊／全聯倉儲大火「無內部員工」　業者：協助營建商配合調查

全聯4款「廚神刀」1折換！Masterchef雙帥廚示範　最低99元帶走

快訊／全聯興建中倉儲大火　業者：不影響現有門市運作

快訊／全聯台中倉儲火警！業者：「未完工廠房」災情細節確認中

BTS柾國：我搬家了，拜託別再找來⋯　直播2000萬人面前警告私生飯

獨／水電工父子葬身倉儲大火！遺體送抵霧峰老家　阿嬤失兒孫痛哭

華為間諜行動曝光！　派人偷拍巴拉圭台灣大使官邸

出獄7天第4度酒駕！騎車自撞害後座友爆頭亡　慣犯男重判8年6月

蘇花改下清水橋重建提前完工！　和仁至崇德取消平日管制

一天喝5瓶可樂　17歲少女「15顆牙泡腐」

促進澳門經濟「適度」發展　習近平親自指示：開發橫琴把握好定位

快訊／接受檢方訊問3小時　柯文哲「黨主席辭職聲明」還沒寄出

快訊／國1五楊高架火燒車！火煙狂竄畫面曝　封閉外車道搶救

台中最新「吉卜力木屋」還有落羽松　業者：祝融後趕年前完工

Google地圖毛孩亂入追街景車　網笑：讓你體驗被狗追的感覺

消費熱門新聞

7-11耶誕咖啡買10送5、隱藏優惠買1送1

7-11「10元喝美式、拿鐵」！全家夯品買1送1

7-11福袋集結12款角色！抽瑪莎拉蒂、百萬金條

超商聖誕驚喜「買1送1」！咖啡零食都下殺

全家福袋抽特斯拉、百萬現金！吉伊卡哇、柯南出動

全家開放24小時寄物！不想提重物、面交取貨都可用

全聯「廚神刀」1折換！最低99元

頂呱呱3大聖誕節優惠限時6天賣

達美樂火山披薩推「奶香、鮮蝦」新口味　外帶限時半價

全聯台中倉儲大火「無內部員工」

foodpanda年度排行大公開！

造訪台北歷代最夯地點跨時代知識

指定賣場驚現助消化代謝好物！網友分享：93%有感回購*

全聯台中倉儲大火！業者：人員受困細節確認中

更多熱門

相關新聞

《魷魚遊戲》英熙娃娃與Kaws聯名太帥

《魷魚遊戲》英熙娃娃與Kaws聯名太帥

《魷魚遊戲》第二季即將回歸，創意品牌AllRightsReserved與Netflix合作找來潮流大師Kaws合作，推出叉叉眼英熙娃娃公仔，這波操作真的太帥！

直擊／英熙娃娃復活！民眾嗨喊：好恐怖

直擊／英熙娃娃復活！民眾嗨喊：好恐怖

葉怡蘭威士忌配年菜16字心法公開

葉怡蘭威士忌配年菜16字心法公開

英熙娃娃「消風」被蓋布袋！亮相1天就下班

英熙娃娃「消風」被蓋布袋！亮相1天就下班

《魷魚遊戲2》聯名Crocs

《魷魚遊戲2》聯名Crocs

關鍵字：

魷魚遊戲JohnnieWalker限定版威士忌影集聯名

讀者迴響

熱門新聞

兄弟首位FA出走！陳子豪晉升億元男

立院衝突僵持1小時　陳玉珍一掌拍出黃捷秒飛走

小甜甜離台奔中國　王宇婕揭她現況

分手4年女友！長髮哥曝與「中捷案」有關

全聯倉儲大火「父子雙亡」　廖姓水電包工頭5人小組全罹難

麻醉醫爽啪白虎護理師　戰到脊椎動手術

死者母狂打手機不通　聽噩耗癱軟痛哭

新北「甜美校長」爆霸凌面目曝光　諷刺曾得師鐸獎

台東小米粽中毒案奪4命！　檢方「意外」簽結：沒有動機毒害

陳子豪離開兄弟　點頭味全5+5年合約

每人最高10萬！　「勞工救命錢」12／26開辦

即／爆惡性倒閉！　網紅甜點店老闆夫妻輕生亡

快訊／場外青鳥試圖衝入立院！拆護欄與警方爆發推擠

快訊／全聯倉儲9罹難　失聯全數尋獲

甄子丹高台墜下跌出防護墊！

更多

最夯影音

更多

台中全聯倉儲大火延燒！　滾滾濃煙遮天 傳20多人受困

蔡依林出道25年　「第一次搭頭等艙」

【聾耳貓醒來見主人回家！】衝上前狂撒嬌超級萌

全聯惡火9人罹難！　3樓一次找到5具遺體

虞書欣鼻子沾到蛋糕　無奈喊：精心設計的啦＞＜

熱門快報

翻轉蘋果派 甜蜜好時光

翻轉蘋果派 甜蜜好時光

「文里補習班」開課啦！用營養的甜點帶來幸福的笑容，而且免烤箱喔！

解鎖包租代管 房東必學！

解鎖包租代管 房東必學！

面對複雜的租屋管理，常覺得心累嗎？搞懂包租代管，專業流程讓你當個輕鬆房東！

ETtoday攝影棚租借

ETtoday攝影棚租借

ETtoday攝影棚提供完整設施與高品質服務，提供創作者最佳支援，滿足你各種拍攝需求！

專業明星師資、精湛教學！

專業明星師資、精湛教學！

想提升技能卻沒時間？專業師資精心設計每門課程，讓你隨時隨地都可以學習！

快來追蹤ETtoday！

快來追蹤ETtoday！

點擊右上角的星星追蹤ETtoday，讓你一手掌握最即時的時事焦點，輕鬆成為話題大師！

我要投稿 人才招募 關於我們 集團簡介 廣告刊登/合作提案 客服信箱 攝影棚租借 合作媒體 Sitemap 服務條款 隱私權政策 著作權聲明 免責聲明 RSS訂閱

免費訂閱《ETtoday電子報》
FB YouTube Instagram weibo RSS Google News
東森新媒體控股股份有限公司ETtoday新聞雲 版權所有
非經授權，不許轉載本網站內容
© ETtoday.net All Rights Reserved.
電話：+886-2-5555-6366
回到最上面