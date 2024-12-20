Johnnie Walker攜手《魷魚遊戲2》全新聯名限定版限量登場　經典紳士換上綠色運動服，001-456號玩家號碼瓶身隨機亮相，吸睛設計掀起收藏熱潮！

▲Johnnie Walker攜手風靡全球的Netflix影集 ⟪魷魚遊戲⟫，突破眾人想像，推出全新跨界聯名「Johnnie Walker魷魚遊戲限定版」！

消費中心／綜合報導

#AD 今年十二月，引領全球威士忌持續向前邁進的Johnnie Walker，攜手風靡全球的Netflix影集 ⟪魷魚遊戲2⟫，突破眾人想像，推出全新跨界聯名「Johnnie Walker魷魚遊戲限定版」，以特殊瓶身設計，打造完美融合經典酒液與十足玩味的限量版號碼瓶，令全球酩家與影迷引頸期盼，紛紛迫不及待渴望收藏擁有。Johnnie Walker標誌性的「邁步向前的紳士」換上劇中玩家的綠色運動服，彷彿正邁開無懼步伐，帶領酩家一同走向未知豐富的調和旅程，不僅展現Johnnie Walker長久以來無畏突破框架的創新精神，更邀請酩家與影迷一同擁抱玩家精神，放膽展開冒險遊戲之旅，「PICK YOUR PLAYER! 我選的放膽玩！」

現象級Netflix影集 ⟪魷魚遊戲⟫ 自2021年首播以來，即受到全球觀眾的熱烈迴響。睽違三年之久終於即將於12月底迎來第二季上線，這次，Johnnie Walker再次突破框架、盡情揮灑玩興，以無懼前方未知的冒險態度，完美融入這場刺激感官的精彩遊戲。「Johnnie Walker魷魚遊戲限定版」聯名限量版號碼瓶，瓶身不僅有身穿劇中玩家綠色運動服的標誌性邁步向前的紳士，同時也採用特殊材質製作極具辨識度的傾斜酒標，並加入 ⟪魷魚遊戲⟫ 官方Logo及特殊版「12年」標示於瓶身。另外酒瓶背標背面則以魷魚遊戲中的邀請卡為隱藏版亮點，眾多精采細節引人入勝。酒標設計更以劇中參賽者編號001至456隨機限量出貨，除了向遊戲中的每一位玩家致敬，也將揭起一波酩家收藏熱潮。唯有勇於挑戰未知，跨越重重關卡，才能贏得最終勝利，就像Johnnie Walker歷經兩世紀以來，不斷放膽打破威士忌在世人眼中的既定印象，持續追求創新，讓每一口入喉都是精彩的風味調和之旅。

「Johnnie Walker魷魚遊戲限定版」不僅止於其萬眾矚目的包裝，在風味上更完美呈現黑牌獨有的蜂蜜、果乾香氣，伴隨著焦糖和奶油太妃糖的氣味，以招牌的黑巧克力和香草甜味點綴，尾韻再以標誌性的煙燻風味完美收尾。

今年十二月，在迎接 ⟪魷魚遊戲⟫ 第二季播出之際，Johnnie Walker誠摯邀請您一同加入這場專屬於酩家與影迷的精彩遊戲，盡情享受其中，持續無畏向前，揮灑玩家精神，「我選的，放膽玩，PICK YOUR PLAYER!」

Johnnie Walker 魷魚遊戲限定版

容量：700ml

酒精濃度：40%

建議售價：以實際通路售價為主

酒液風味：Johnnie Walker黑牌選用來自蘇格蘭眾家酒廠的威士忌調和而成，而每種威士忌均陳釀至少12年，每一口皆散發著蜂蜜、果乾和椰子的香氣，伴隨著焦糖和太妃糖的氣味，形成了奇妙美好的組合，更平衡了雪松和果香，並以招牌的黑巧克力和香草的甜味作為點綴，尾韻以其標誌性的煙燻味完美收尾。

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