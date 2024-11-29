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中州科大騙非洲學生當奴工　移民署官員「收20瓶威士忌」判無罪

▲彰化中州科技大學非法騙烏干達學生到台灣淪奴工。（資料圖／彰化地檢提供）

▲檢調中州科技大學非法騙烏干達學生到台灣淪奴工案，前往學校搜索。（資料圖／彰化地檢提供）

記者唐詠絮／彰化報導

中州科技大學於2022年間，以高額獎學金、學習英文、提供就業機會為誘餌，騙16名烏干達學生來台，並在雲林及苗栗等處當黑工，每月超時工作逾300小時，副校長等人遭依共同犯人口販運防制法等罪，判刑5年6月不等徒刑。時任移民署國際科黃姓秘書，也被控居中協調，收受柴姓學務長所送威士忌，但法官認為證據不足，判黃無罪。

2019年時，中州大學以招收外籍學生名義，前往烏干達招生，在烏干達經營「香格里拉飯店」飯店的林姓男子，則在招生說明會中向參加者佯稱，中州大學可以提供獎學金，實習薪資所得也足以支付學費及生活費用，以及償還來台旅費，甚至還可以存錢等，但學生若來台須負擔必要生活費用，中州大學也無法保證每位留學生都可以順利獲得工作機會，以及可能從事勞力密集工作，誘騙16名烏干達留學生來台。

全案經彰化地方法院審理，今年6月依共同犯人口販運防制法等罪，將時任柴姓副校長判刑5年6月、推廣中心藍姓主任5年、林姓行政主管2年10月、陳姓人力仲介2年，苗栗縣政府勞青處涂姓副處長被判刑7年。

檢方查出，時任柴姓學務長曾於2019年7月6日至13日間，親自前去烏干達辦理上述「招生」說明會，並隨即發出高達139張入學許可過多無法發出入境許可證，「招生」因此陷入僵局，於同年7月20日左右，柴透過中州科大時任柴姓副校長等人居中牽線後，當時在移民署擔任國際及執法事務組國際科黃姓秘書，收受威士忌，涉有詐取涉犯詐欺取財、利用職務上之機會詐取財物，提起公訴。

▲彰化中州科技大學非法騙烏干達學生到台灣淪奴工。（資料圖／彰化地檢提供）

▲彰化中州科技大學非法騙烏干達學生到台灣淪奴工。（圖／ETtoday資料照）

依據判決書內容，柴姓學務長透過副校長等人居中牽線後，結識當時在移民署擔任國際及執法事務組國際科黃姓秘書，柴因不熟悉政府機關職掌，誤認移民署有權介入處理外籍留學生簽證，遂於同年9月23日主動向黃表示，將請司機北上送禮，帶著10份威士忌禮盒（每盒2瓶、總計20瓶、總計價值2萬元）、3萬7元的萬寶龍限量鋼筆轉送給張姓議員、2萬5千元茶葉要寄往南非打點，請他居中牽線。

柴證稱，自己當時剛認識黃，知道他有喝酒小酌的習慣，為了跟他更熟識，以利後續校務的推廣，所以就從中州科大公關禮品中拿了20瓶酒分裝成10份送給被告，不是感謝黃幫我做什麼事的禮物或代價，當時9月還沒有簽證；是站在交朋友的立場才送禮給被告。

另外，柴指出，贈送萬寶龍鋼筆，是因為黃表示需要這份禮品，得知已經約好要於9月27日見面，與某議員2人見面時需要準備見面禮，因此循學校採購程序購買，學校希望可以擴大外籍學生招生，而外籍學生基本上都有打工需求，這方面業務與移民署有關，所以希望與被告打好關係，日後校方業務有需求可以幫得上忙，便將鋼筆請黃交給台中市某議員，但議員說，中州科大希望引進外籍學生，但這是外交部或移民署的權責，他也幫不上忙；更沒有印象收過被告或柴致贈的萬寶龍鋼筆。

▲彰化中州科技大學非法騙烏干達學生到台灣淪奴工。（資料圖／彰化地檢提供）

▲彰化中州科技大學遭搜索。（資料圖／彰化地檢提供）

辯護人為被告辯護，柴熟悉簽證業務，並未誤會移民署有權介入處理簽證、被告有介紹某立委的助理陳往函給柴，也有安排與外交部非洲司開協調會；柴在被告的幫助下有與張姓議員會面，被告也有贈送本案萬寶龍鋼筆給議員，柴送禮皆出於自願。

法官審酌，依本案現有證據，不能認定柴有誤信被告或移民署職務權限，或誤信被告所介紹張姓議員等人能介入處理外籍留學生簽證、居留證業務或發揮影響力而贈送或交付上開物品；且從對話中，也不能認定黃詐取威士忌禮盒、萬寶龍鋼筆，因此判決無罪。

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