新北某高中爆社團惡習！學弟妹遭逼「低閉」訓話　網怒：在猴什麼

▲某高中手語社團近日爆出，學長姐要求學弟妹「低頭閉眼」接受訓話洗禮。（圖／翻攝自Threads）

圖文／CTWANT

不少高中社團都會有屬於自己的傳統迎新習俗，不過部分卻演變成荒腔走板的鬧劇，新北某高中手語社團近日爆出，學長姐要求學弟妹「低頭閉眼」接受訓話洗禮，影片曝光後遭到網友撻伐。對此，社團幹部也出面致歉了，但仍難止怒火，有網友就大酸「啊你們罵人怎麼不用手語罵」。

一名網友在社群平台Threads曬出影片，只見某高中的手語社團正在進行活動，但卻有學弟妹坐在地上圍成一圈，全部人都低下頭緊閉雙眼，畫面宛如犯罪現場。

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影片中還可聽見，一旁的學長、學姊情緒暴躁地大聲喝斥「練多久了！講啊！怎麼沒人回答」、「不會說話啊」、「怎樣！你們很厲害是不是」，學弟妹們嚇到不敢吭聲，氣氛相當凝重。

影片曝光後，網友紛紛齊聲砲轟，「現在的學生都這麼誇張嗎？」「真的很可憐這些學長姐到底在猴什麼」、「社團就是一堆這種愛自嗨的學長姐，這體制不死，他們只會越來越優越」、「我真的不懂學長姐制的意義，我覺得只是有人想要享受地位崇高去欺凌別人的感覺」、「超可憐，當兵被罵都沒那麼恥辱」、「一個社團比新訓中心還誇張，是要訓練特種兵喔！」

對此，該手語社幹部也發聲道歉了，「關於12/20晚上所傳出的低閉影片，我們經過一個晚上深刻的反省，覺得低閉這個方式確實存在許多問題，對於大家的指教我們都虛心接受，影片中是昨日晚上的一小片段，原意是透過這種鋪陳的方式，在最後送上學長姊們的鼓勵與小卡，也有在當下關心高一的狀況，這次的低閉事件是幹部們的疏失，我們會重新檢視社團的管理方式，造成大家的困擾，我們深感抱歉。」

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