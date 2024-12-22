水泥車外洩路面成「滑滑梯」！苗栗婦騎車慘摔送醫　警追肇事運將

▲台1線濕滑路面致婦人摔傷，警方追查掉落水泥肇事車輛。（ 圖／翻攝畫面）

圖、文／CTWANT

苗栗縣21日上午發生水泥撒落導致車禍事件，58歲徐姓婦人騎乘機車，行駛在台1線北上132.4公里處時，突遇路面上滿是濕滑的水泥，結果一不小心失控摔倒，雖然婦人迅速被送往醫院接受治療，但這起事故也引發警方的關注，並且目前正在追查掉落水泥的肇事車輛與駕駛。

據了解，事發當時徐婦正由南往北騎行，當經過路段時，濕滑的水泥使機車失去平衡，隨即摔倒在地，並造成身體多處擦傷，當地警方和救護人員接到報案後迅速趕赴現場，將徐婦送醫進行治療。

此外，為防止類似事故再度發生，民間救難人員也隨即派遣洗水車，將路面上的水泥沖洗乾净，降低其他行駛中的用路人發生意外的風險。

通霄警方表示，這起事件的肇事原因是路面上遺落的水泥，而根據《交通管理條例》 掉落物品會對行駛安全造成危險，駕駛人若未妥善固定貨物，將會依法處罰，警方目前正在追查肇事車輛的車主，並將依法進行處理，至於徐婦的摔傷部分，警方表示將尊重徐婦意願，是否提起訴訟自行決定。

目前，警方強調，一旦證實掉落水泥的車輛駕駛未盡到應有責任，將依法嚴肅處罰，並提醒所有駕駛人務必加強注意，避免類似事件的發生。此外，警方也呼籲，行駛在濕滑路面時，駕駛人應格外小心，保持適當車速與安全距離，以免發生意外。

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