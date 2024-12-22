稱「9成草莓蛋糕都沒洗」！台中名店法布甜遭炎上...負責人急道歉

▲台中知名伴手禮「法布甜」近日發布一則宣傳影片，引發同業不滿。（圖／翻攝自法布甜 臉書）

圖文／CTWANT

台中知名伴手禮店「法布甜」的負責人「甜姐」，最近上傳了最新宣傳影片，聲稱市售草莓蛋糕「9成草莓都沒洗」，且農藥殘留量高，提醒消費者小心購買。此言論一出，引發大批甜點業者、草莓農不滿，痛批是在「抹黑」、「故意引導」。眼看風波逐漸延燒，法布甜也緊急將影片下架，甜姐則發出聲明公開道歉。

據了解，甜姐在一部影片中表示，「千萬不要買市售的草莓蛋糕，因為9成都沒有洗草莓」，並透露「許多店家都為了草莓外觀好看而不洗草莓，且說草莓剛開始與快結束的產季都最好不要吃，因為這兩個時段所栽培出來的草莓農藥含量會最多，草莓的蒂頭農藥殘留量也是最多」。

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▲「甜姐」聲稱，市售草莓蛋糕九成都沒洗草莓。（圖／翻攝自yatan_strawberry／Threads）

甜姐還指出，若是對農藥過敏，務必要把草莓洗乾淨，如果不清洗草莓下，草莓蒂頭就是農藥殘留最高的部分，最後更強調自家商品「絕對有清洗」。

影片曝光後，就有同業氣炸砲轟，「製造恐慌」、「9成數據哪裡來？」、「說到草莓，我敢肯定市面上9成店家都…像我一樣一早起來洗草莓，剩下那1成我不知道是誰，有人自願承認嗎？」由於遭到炎上，這部影片才上傳沒多久就已經下架。

YouTuber「厭世甜點店」的「拿拿摳」也在Threads怒批，「現在為了做生意，很多人都失去良知，為了宣傳拍短片，什麼話也都講出口……先不論這個數據到底是從哪來的，光是貶低他人最後再說自己都有在洗，這種行銷手法真的蠻令人生厭的。本來洗草莓就是很基本的事情，講得好像你有做所以你最高尚一樣……果還真的有觀眾被影響，以為都沒在洗草莓，真的要氣死」。

對此，有草莓農跳出來發文道，「恭喜妳，現在不只是甜點業者，連草莓農友們都不爽了喔，這些年大家這麼努力在想要反轉這種想法，不管是自主送實驗室檢驗還是各種官方認證，到底要做到什麼程度才可以讓這種不實資訊消失啊？現在農業質譜快篩很普遍，氣到我早上採去檢驗草莓，當天馬上就會有檢驗結果的證書可以拿到，這中間經過多少努力才可以這樣方便？所以跟甜點同業們道歉完之後，要跟台灣的農民們道歉了嗎？」

其他草莓農也提到，「還好我們也在這波燒起來前先檢驗過了，不然客人有問才拿得出合格證明讓他們安心，草莓農真的很辛苦，大家努力一起撐過去」、「看到這個真的會氣，我們農友認真做IPM，努力翻轉農產品的形象，這樣的惡言，三言兩語就傷害大家的努力，真的很糟糕 」、「進採收期就可以轉無毒資材了，主要是怕萎凋病那些需要灌藥的，但我自己吃都噴了，沒那麼嚴重啦，媒體亂源」、「甚至更早在苗期都可以不噴藥，做有機草莓的農友大有人在，這些老師傅們有自己的一套超強，她在影片裡就是直接說草莓都是這樣，到底哪裡來的自信不會被罵欸」。

後來，甜姐緊急將該影片刪除，並在烘焙社團留言道歉「雖然影片後面有說很多良心業者都有洗，但一開始放在最前面的引流不當，也沒想到影片短短幾分鐘讓烘焙業者擔心，很抱歉。看到許多業者可以跳出來說自己有洗，感覺也是一個很棒的自我行銷。我們真的有洗慢慢洗、慢慢擦乾，不想引戰，抱歉了」。

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