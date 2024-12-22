遊日吃廣島燒遭「加價坑殺」！他崩潰喊：懂外國人在夜市被騙感受

▲男網友分享到日本廣島旅遊時，竟被店家「坐地起價」。（圖／擷取自YouTube／TommyTommy Japan）

圖文／CTWANT

國外旅遊被店家敲竹槓早已屢見不鮮！一名台灣男網友分享，他近日前往日本廣島旅遊時，因看了網紅推薦，於是走進一間廣島燒店用餐，怎料竟被「坐地起價」，讓他傻眼直呼，「我懂外國人在士林夜市被騙的感受了！」

一名男網友在Dcard發文表示，他看了網紅Tommy的廣島旅遊影片後，決定前往某餐廳吃道地的廣島燒，他走進店家後查看了評論，發現有其他網友反映被多收錢，不過因為自己懂日文，他以為坑殺遊客這件事不會發生在自己身上，怎料還是大意了，「結果我原本吃3300元日幣（約新台幣687元）然後老闆娘給我收4000元日幣（約新台幣833元）。」

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▲原PO用餐吃了3300元，結果老闆娘收4000元。（圖／翻攝自Dcard）

原PO透露，當下他立刻拿著菜單找老闆對質，沒想到對方竟回覆「菜單上的是舊價格」，甚至瞎扯是因日本稅率關係才加價，而店內用餐的其他當地顧客還在一旁起鬨說「沒關係」，示意要他作罷，讓他氣憤痛批，「已經不是亂算了根本是坐地起價。」

原PO指出，當時他一走進店內，老闆還熱情詢問是否為台灣人，並感謝他看了影片後遠道而來用餐，此舉也讓他不禁懷疑，該店家「專門坑殺台灣人」，無奈直呼終於懂得外國遊客在觀光夜市被當肥羊宰的感受了。

貼文曝光後，引起網友留言熱議，「感謝避雷！！原本要去的」、「3300加稅怎麼樣也不可能4000吧？」、「用名聲和信譽換150台幣也太不划算」、「說是税只是因為遊客好騙啦，想多撈一些罷了」、「這真的好誇張！有些店有外國人價格，但是會給不同菜單就算了！但自己偷加價真的不行。」

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