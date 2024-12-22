反共系百萬YTR「八炯」迎娶美嬌娘！波特王到場「超多大咖」都來了

▲波特王參加婚宴。（圖／翻攝自波特王FB）



記者施怡妏／綜合報導

經營YouTube頻道「攝徒日記Fun TV」的網紅八炯，頻道訂閱數破百萬，拍攝紀錄片揭露大陸「收買台灣網紅」的過程，引爆社會譁然。日前八炯在桃園舉辦婚禮，新娘首次曝光，吸引了眾多目光，網紅「波特王」也到場祝賀，笑喊「婚宴現場好多反共人士」。

波特王在臉書發文，21日參加八炯婚宴，獻上祝福「新婚愉快，永浴愛河」，也意外發現，婚禮現場有很多反共人士。他PO出與賓客的合照，有「3Q哥」陳柏維、「盾牌牙醫」史書華，以及YouTuber皮筋兒、HowHow、陳柏源和文成等人。

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貼文曝光，不少網友也在底下留言祝賀，「新娘好美，八炯跟波特王都帥」、「這個反共戰鬥力應該是破錶了，太神啦」、「反共才是一家親」、「新婚快樂，恭喜」、「現場根本帥哥大聯盟」、「希望你們都平安幸福」、「恭喜八炯，但我還是要說，最帥還是你」。

據了解，八炯本月6日推出「中國統戰紀錄片系列上集」，找來曾是中國統戰樣板網紅陳柏源拍攝臥底企劃，揭露中國統戰部收買台灣網紅的各種手段，引發軒然大波。鍾明軒被捲入統戰風波後，雖多次透過社群平台闢謠，但抨擊聲浪依然未減。

此外，「八炯」也點名國民黨桃園市議員詹江村配合對岸媒體大搞統戰，導致詹江村臉書被網友灌爆，其臉書帳號還被檢舉停權，其服務處亦被改名為「中共統戰部門」。對此，詹江村認為，八炯推出的「下集預告片」是剪接、拼湊，高度影射他配合中國黨媒統戰，完全不能接受，為捍衛權益，他於本月11日已到桃園地檢署按鈴提告。