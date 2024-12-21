1400萬粉絲網紅「負債670萬」！原因全招了：無法接受業配的羞恥

▲大陸1400萬粉絲的網紅自曝負債670萬。（圖／翻攝抖音／山白）



記者柯振中／綜合報導

按照大多數人的觀點來看，愈多粉絲的網紅，能夠賺到的錢通常愈多。不過，大陸抖音網紅「山白」擁有超過1,400萬粉絲，近期卻自爆負債150萬元（人民幣，下同，約新台幣670萬元），原因是無法接受大部分業配，因此至今只接過2條廣告。

綜合陸媒報導，「山白」是紀錄中國傳統手工藝、重現傳統文化影片的網紅，影片中的主角分別是年約30歲的向清標，以及年約20歲的向宏俊。2023年4月間，「山白」在抖音發布了第一條影片，緊接著以相當驚人的速度累積粉絲人數，短短一年半的時間發布了48部作品，累積了超過1,400萬粉絲，獲讚的數量超過9,668萬。

▲大陸1400萬粉絲的網紅自曝負債670萬。（圖／翻攝抖音／山白）



許多人看見「山白」的粉絲人數，認為這2位大型網紅一定相當賺錢、賺得盆滿波滿。不過，近日「山白」出面透露實情，其實生活沒有外界想像的那麼寬裕，先前為了拍攝影片，向銀行貸款了150萬元（約新台幣670萬元），至今仍舊是負債的狀態。

而之所以會是負債狀態，「山白」坦言，是因為許多業配合作，讓他們感到無法接受，「有些東西它必須得『羞恥』才能達到的，我們只是做不了那個『羞恥』而已，有點對不住人的意思」，因此開始拍攝影片至今，只有接過2條廣告。

▲大陸1400萬粉絲的網紅自曝負債670萬。（圖／翻攝抖音／山白）



「山白」在影片中提到，如果是為了賺錢，不可能做傳統文化類型的影片，「沒事天天研究這個幹嘛？哪裡找個師傅，買點配料、順便買點成品換一換。一天、兩天拍一個片子輕輕鬆鬆的，何必在這自我找苦吃。」

「山白」指出，之所以會願意揹著負債拍影片，是因為享受這項過程，但是「你享受的東西肯定有代價的」。