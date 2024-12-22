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《拳上》舉牌女郎是F級辣模　曾與「尼克星交往1晚」！身份被神出

▲▼ 拳上2024-妙智 。（圖／記者黃克翔攝）

▲舉牌女郎妙智 。（圖／記者黃克翔攝）

記者施怡妏／綜合報導

統神、蹦闆《拳上2024》之戰落幕，除了兩人互嗆和對戰吸引討論外，擂台上舉牌的女郎也引起網友熱議，其中一名F級辣模妙智，身材火辣、外型亮眼，IG擁有21萬粉絲追蹤，10月時跟網紅「尼克星」約會，結束時尼克星還獻上一吻，還在信義區當眾告白，不過隔天妙智就宣布兩人的關係結束了。

▲▼ 。（圖／翻攝自妙智IG）

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▲妙智身材火辣。（圖／翻攝自妙智IG）

《拳上2024》昨（21）晚在台北小巨蛋舉行，吸引了破萬名觀眾前來觀賽，除了比賽激烈，擂台上的兩名舉牌女郎也成為網友熱議的焦點，其中一位就是擁有F級傲人上圍的辣模「妙智」，賽後她在IG上發布了一段自拍影片，「實在是太精彩了！謝謝『CFC鍇睿格鬥冠軍賽』辦這麼棒的拳擊比賽，意猶未盡」。

事實上，妙智曾與「尼克星」展開一天的約會，今年10月兩人到義大遊樂世界體驗各項遊樂設施，還到瑞豐夜市享用各式小吃，氣氛相當曖昧，到了約會尾聲，正當妙智要下車離開時，尼克星突然叫住對方並獻上一吻，讓聊天室8000人看了瞬間暴動。

▲尼克星、妙智。（圖／翻攝自YouTube／尼克星拳擊）

▲兩人到遊樂園甜蜜約會。（圖／翻攝自YouTube／尼克星拳擊）

之後尼克星還在信義區單膝下跪，對妙智真情告白「我喜歡妳！妳可以當我女朋友嗎？」令妙智動容。正當網友都以為兩人要在一起時，怎料妙智隔天發布聲明，提到兩人雖然都很珍惜這段緣分，但認為尼克星對這段關係的態度不夠認真，決定在感情更進一步前先喊停，「趁我愛上你之前，我想要踩個煞車。」

尼克星在直播中回應妙智突如其來的決定，坦言很不解也失落，如果不認真就不會投入那麼多心力在妙智身上，「我不會連續跟她約會那麼多次、不會為了她做一些平常做的事。」表情顯得相當失落，也表示目前不想和對方當朋友，但未來一切是不知數。

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