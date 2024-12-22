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獨／當女王！酒店妹框30男模坐檯4hrs撒20萬　經紀勸：理性消費

▲毅勳表示曾經遇過一個女顧客，點了一整個房間的男模 。（圖／記者吳奕靖攝）

▲毅勳表示曾經遇過一個女顧客，點了一整個房間的男模 。（圖／記者吳奕靖攝）

記者吳奕靖／高雄報導

現在不只是男人懂玩，其實女人也很會玩！被稱為《八大補習班》的毅勳透露，自己曾經見過一名女客人，一口氣叫了近30個男模陪坐，4個小時就花了20萬。

被稱為《八大補習班》的毅勳是從日料職人轉行做八大經紀人，他說進到這個圈子之後，真的讓他開了眼界，曾經有看過一個女顧客真的很懂玩，「一個晚上坐4個鐘頭左右，那張單結下來就要20萬，她一個人就叫了近30個男模，不過她並不是一次對這麼多男模，每次就是身邊有7到8個，喜歡的話就是框到底，不喜歡的就是一組2個換掉」，整個包廂當中就是只有她一個女性，似乎想感受自己是女王的感覺，最後毅勳看不下去，出面勸這名女客人應該要「理性消費」。

▲毅勳表示曾經遇過一個女顧客，點了一整個房間的男模 。（圖／記者吳奕靖攝）

▲毅勳透露男模店的不少顧客其實都是八大圈的小姐 。（圖／記者吳奕靖攝）

▲毅勳表示曾經遇過一個女顧客，點了一整個房間的男模 。（圖／記者吳奕靖攝）

▲毅勳被稱為《八大補習班》，不過在經紀生涯當中，他覺得自己比較像保母 。（圖／記者吳奕靖攝）

為什麼會有這樣的行為？毅勳分析這名女顧客其實是一名酒店小姐，「有時候在做這一行的妹妹，心裡還會有空虛感，當她們下班了之後去男模店，想說平常上班都是服務男客人，下班之後就會在男模店尋找心理慰藉」，毅勳不建議在八大行業工作的妹妹做這樣的消費行為，畢竟來到這一行就是要賺錢，賺到錢就應該快點上岸，而不是把錢花在這種消費上。

在八大行業工作的小姐的經濟能力有這麼好嗎？4個小時就能花20萬？毅勳說：「差一點的一個月就破10萬，好一點的也有破百萬」，不過錢來得快，有時候去得也快，他表示自己曾經救過兩個意圖要輕生的小姐，兩人雖然在八大圈，但下班之後深陷在感情圈當中，被「小舔狗」迷惑，造成人財兩失，甚至還發現對方劈腿再劈腿，毅勳笑說，現在當八大經紀除了要像保母，還要做心理建設關懷酒店妹，妹妹的生活百態都要顧到。

▲毅勳表示曾經遇過一個女顧客，點了一整個房間的男模 。（圖／記者吳奕靖攝）

▲毅勳表示曾經遇過一個女顧客，點了一整個房間的男模 。（圖／記者吳奕靖攝）
 

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