營養午餐「玉米火腿蛋」爆紅！藏女學生勇氣故事　百萬網友求食譜

▲學校營養午餐「玉米火腿蛋」爆紅，掀起網友熱議。（圖／林晉如提供）

記者楊惠琪／台北報導

繼「起司馬鈴薯烘蛋」後，最近校園營養午餐又出現一道火紅料理「玉米火腿蛋」，讓女學生吃得意猶未盡，甚至鼓起勇氣到隔壁班詢問：「我們班的吃完了，可以來吃你們班的嗎？」，學校老師在臉書貼文分享，吸引百萬網友跪求食譜，學校廚工也大方公布作法，還傳授好吃的關鍵。

「報告，老師，我們班的玉米火腿蛋吃完了，可以來吃你們班的嗎？」高雄市岡山國小老師林晉如在臉書貼文指出，日前學校營養午餐出現「玉米火腿蛋」菜色，好吃到讓隔壁班女學生鼓起勇氣到教室請求分享，在全班一致同意後，女學生開心地打菜回班。林晉如藉此機會教育，肯定女孩勇於表達的勇氣，也讚嘆廚工媽媽的好手藝。

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林晉如把這段「玉米火腿蛋」的勇氣故事PO上網，吸引百萬網友點閱，大批網友留言討論並跪求食譜，有網友說：「好奇是什麼樣美食，好吃到非要去隔壁班一趟才可以滿足」、「可愛又勇敢的孩子，要加分啦」、「希望台灣的小朋友都能有這種自信和勇氣」。

岡山國小廚工媽媽也大方公開作法，主要食材包括火腿丁、雞蛋、玉米，首先火腿丁要先蒸過保留味道；其次，雞蛋打散備用；接著將玉米粒先溫油炒過後，加入適當的水，水滾後再加入雞蛋液；稍微翻炒定型後，再加入火腿丁試味道，因火腿丁本身有鹹度，應等火腿丁加入後再適度調味。

高雄市岡山國小是由學校自辦營養午餐，之前推出的「起司馬鈴薯蒸蛋」也曾爆紅，不但吸引其他學校廚工私訊詢問食譜，還有網友跟風試做，料理影片在網上掀起熱潮。這次「玉米火腿蛋」女學生的勇氣故事，也躍上高雄市教育局臉書專文推薦，成為當前最火紅的營養午餐料理。

高雄市岡山國小「玉米火腿蛋」食譜：

1. 火腿丁「先蒸過」保留味道。

2. 雞蛋打散備用。

3. 玉米粒先溫油炒過後加適量的水，水滾後，加入過濾的雞蛋液（防止蛋殼殘留）。

4. 翻炒至稍微定型，再加入火腿丁後試試味道，再拌炒一下即可。

5. 切勿先調味，因為火腿丁大致都有鹹度；如需調味，適量加調味至合適的鹹度即可。