【廣編】冷米飯也能減肥？抗性澱粉新知你不可不知！

▲為推廣美國稻米推出的「米粒有道，新味無窮」跨國米料理活動，投稿食譜越多，中獎機會越高，圖為鯖魚紫蘇明太子棒壽司。

圖、文／美國稻米協會提供

吃米飯不一定得熱騰騰才美味！隨著「冷米飯也能幫助減重」的說法流行起來，食藥署也證實其中的奧秘在於「抗性澱粉（Resistant Starch）」。米飯在冷卻過程中抗性澱粉含量上升，這種成分不易被小腸吸收，不僅能穩定血糖，還增加飽足感，幫助控制體重。

進一步的研究發現，抗性澱粉進入大腸後，能改善腸道菌叢環境、降低慢性發炎，同時穩定血糖和降低膽固醇，甚至對降低大腸癌和認知疾病風險有幫助。美國建議每日攝取3-8公克的抗性澱粉，搭配均衡飲食和適量運動，效果更佳。其實，冷米飯也有很多創意吃法！像是做成清爽的壽司或風味獨特的飯卷，不同於熱騰騰的飯品，冷米飯口感更紮實且風味別具一格。跟著食譜動手做看看，還能參加活動抽獎唷！

美國米幅員廣闊，不同氣候條件孕育出豐富的米種，為推廣美國稻米的多元用途，特別推出「米粒有道，新味無窮」跨國米料理活動，邀請大家用美國米創意料理並分享食譜，投稿越多，中獎機會越高！活動至12月4日截止，快來秀出你的料理靈感吧！

活動詳情與參加辦法：https://reurl.cc/VMKymA

特別活動優惠

11/9 - 11/30：於momo平台購買美國米即贈廚房手套

11/1 - 11/21：全聯指定店面購買美國米即贈廚房手套或環保購物袋



