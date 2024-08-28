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84歲父痛失愛子！「一鍋滷牛肉」逼哭2萬人　她喊：珍惜當下

▲▼ 。（圖／Michelle Yang提供，請勿隨意翻拍，以免侵權。）

▲84歲爸爸的滷牛肉故事，暖哭萬人。（圖／Michelle Yang提供，請勿隨意翻拍，以免侵權，下同。）

網搜小組／劉維榛報導

一道有溫情的美味！一名女網友透露，一場意外帶走摯愛的弟弟，更不捨爸媽活在打擊之下，於是她化悲憤為力量，鼓勵爸爸下廚療傷，而這一道「滷牛肉」就是爸爸的私房好菜。對此，原PO大方分享食譜，「人生在世就是一口氣，且珍惜當下，活著就多點正面能量」，這份孝心更暖哭萬人。

一名女網友在臉書《Costco好市多 商品經驗老實說》透露，家人意外過世，她接爸爸媽媽到家裡照顧，原PO想起爸爸廚藝十分精湛，希望透過烹煮佳餚來分散兩老注意力，而她也大方分享這道「滷牛肉」美味，「老爸的滷牛肉不花俏又簡單。」

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首先主角就是牛肋條1.5公斤切大段，熱水稍微川燙去雜質血水、瀝乾，炒鍋不加油，牛肉直接下鍋煎至金黃（有油花的部份先朝下），放入鍋內。

其他食材部分，洋蔥一顆切塊、胡蘿蔔2小條切塊、中型白蘿蔔1條去皮切塊、小型黑柿番茄3顆、老薑2塊拍扁、辣椒4條拍扁（不用切）、岡山辣豆瓣3大湯匙、辣油隨喜、醬油量米杯1杯、冰糖適量、蔥4根（不要切），以及滷包2包，最後加水至鍋子8分滿。

原PO補充說明，爸爸有提到不要用牛番茄，大火煮開後轉小火再熬2小時，之後加入沙茶醬2大湯匙、米酒量米杯1杯，可依個人口味調整鹹淡。至於鍋具方面，壓力鍋或燜燒鍋可以快速讓牛肉軟爛一些。最後熱呼呼的滷牛肉上桌，畫面可見，肉質彷彿能入口即化。

文末，原PO也有感而發，「網路世界改變了社會型態！人生在世就是一口氣，且珍惜當下，活著就多點正面能量、多說好話，用好心態去看待任何事。」

不藏私的食譜曝光後，引來2.3萬人暖哭回應，「爸爸懂吃哦，黑柿番茄風味較為豐富，拿來燉牛肉很好吃喔」、「優質洋蔥文」、「對老人家來說，陪伴與重視真的很重要，讓他們感覺到自己的存在有其意義」、「好想拿著碗筷去搭伙」、「看起來就很好吃～爸爸根本大廚」、「謝謝分享，很有愛的一鍋！幸福的滋味」、「真的要珍惜和長輩一起的時光」、「真棒的孩子，可以讓爸爸感受到被重視」。

▼牛肉要下鍋煎至金黃。

▲▼ 。（圖／Michelle Yang提供，請勿隨意翻拍，以免侵權。）

本文由原PO授權。

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