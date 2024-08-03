菜價漲改吃蛋！4款「蔬菜煎蛋」簡單上桌　農糧署食譜教戰

▲農糧署提供4種「蔬菜煎蛋」食譜。（圖／農糧署提供）

記者楊惠琪／台北報導

受颱風影響，近期菜價飆漲，不少消費者改買雞蛋當替代食材，而餐桌上除了常見的菜脯蛋、蔥蛋外，農糧署在臉書粉專建議，金針菇、高麗菜、九層塔與櫛瓜等蔬菜，也很適合用來煎蛋，提供4款「蔬菜煎蛋」料理。

農糧署在臉書粉專發文提供4款「蔬菜煎蛋」食譜。第1道是「金針菇煎蛋」，需要準備食材有雞蛋4顆、金針菇1包、蔥花少許、鹽1小匙。烹調時先把金針菇撕開、切小段，然後下鍋炒香，炒約1分鐘後放涼，最後打蛋，與蔥花一起加鹽攪拌。

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第2道是「高麗菜煎蛋」，需要雞蛋3顆、高麗菜130公克、蔥花少許，以及適量的鹽與胡椒。先把高麗菜切細絲，再加入蔥花、蛋液攪拌與調味。第3道是「九層塔煎蛋」，備妥雞蛋4顆、九層塔80公克，調味部分需要鹽1小匙、薑末少許、麻油1大匙。首先把九層塔切細、薑切末，接著加入調味料攪拌，再打入蛋液。

第4道是「櫛瓜煎蛋」，需準備雞蛋3顆、櫛瓜1條、蒜末和蝦仁少些，以及適量的鹽和胡椒調味。製作時先把櫛瓜切薄片、蒜頭切末、蝦仁切丁，接著下鍋煎香櫛瓜、蒜頭與蝦仁，然後均勻倒入蛋液並調味。

農糧署說，上述4種煎蛋料理，製作簡單，先將食材分別切成適當大小，與蛋攪拌調味，入鍋煎至半熟、再翻面煎熟，簡單家常菜便可完成。

四款「蔬菜煎蛋」食譜：