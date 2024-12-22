澳洲爆「恐怖噬肉菌」疫情！　當局示警：皮膚潰爛壞死

▲布如里氏潰瘍（Buruli ulcer）主要發生在非洲地區，但澳洲也爆發疫情。（圖／BU-LABNET）

記者王佩翊／編譯

澳洲爆發恐怖噬肉菌疫情，布如里氏潰瘍（Buruli ulcer）以墨爾本為中心持續增加感染病例，引起當地衛生專家的高度關注，同時也呼籲民眾務必採取防護措施。布如里氏潰瘍是一種食肉菌感染，可破壞皮膚細胞和組織，甚至導致嚴重壞死。

根據《鏡報》報導，早在1940年代澳洲就曾經出現同款病菌，然而近期維多利亞州墨爾本郊區阿斯科特谷（Ascot Vale）卻爆發多起病例，因此維多利亞州首席衛生官科威（Ben Cowie）也發出警告。

科威表示，目前維多利亞州全州的感染病例數仍然很多，而這款噬肉菌正在維多利亞州持續蔓延，且傳播範圍從沿海地區逐漸擴展至其他區域。

維多利亞州2024年截至12月17日已通報344例相關病例，與2023年同期的362例數量相近。根據當地衛生部門的說法，布如里氏潰瘍的初期症狀通常為皮膚上的疼痛腫塊或傷口，因此容易被誤認為是普通的蚊蟲叮咬。但隨著時間推移，這些腫塊會逐漸演變為破壞性潰瘍。

科威表示，雖然每個人都可能被感染，但60歲以上高齡族群感染布如里氏潰瘍的比例最高。研究顯示，布如里氏潰瘍的潛伏期可達4週至9個月不等，潰瘍可能發生在全身任何部位，但最常見的部位是四肢。

科威強調，及時治療可大幅減少因感染造成的皮膚損失與組織損傷，而多數患者需服用6至8週的抗生素才能康復。

此外，當局懷疑，當地布如里氏潰瘍疫情可能與負鼠、蚊蟲有關。研究人員曾在新南威爾斯州的負鼠排泄物樣本中檢測到病菌，並確認蚊蟲在疫情傳播中扮演了重要角色。

全球已有33個國家通報出現布如里氏潰瘍案例，包括非洲西部和中部、拉丁美洲以及亞洲熱帶地區。而澳洲昆士蘭、北領地及維多利亞州也都曾通報相關病例。