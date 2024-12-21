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買自由座車票佔對號座！乘客見工作人員處理方式傻眼：這樣升級？

▲▼高鐵,台灣高鐵,旅客,乘客,車站,返鄉,旅遊,遊客,交通,口罩,大眾運輸。（圖／記者李毓康攝）

▲民眾搭高鐵看見買自由座車票的阿伯佔了對號座，結果工作人員直接幫忙找座位。（示意圖／記者李毓康攝）

記者柯振中／綜合報導

高鐵的自由座、對號座各自有不同的規範，不過一位民眾日前搭乘高鐵，看見一名老年乘客購買自由座車票，卻坐在對號座的位置，且一直賴著不走，工作人員見勸導無效，卻直接幫忙「升等」，讓他傻眼直言「為啥不是幫受害者升級商務艙」。

這位民眾在PTT上分享，他17日中午搭乘高鐵時，有名購買自由座車票的老年乘客，在對號座車廂佔了別的乘客的位置，且不管怎麼勸都不離開。

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後來工作人員到場勸導，老年乘客仍舊故我，且口中不斷喊著「買不到對號座、買不到對號座」。沒想到，工作人員聽完，竟告知「已經幫他找好位置」，老年乘客接著才離開、在工作人員的引導下，前往其他的對號座車廂坐下。

目睹了整起事件，民眾傻眼直言，「現在是怎樣？買自由座死賴著就可以免費升級對號座嗎？為啥不是幫受害者升級商務艙？有沒有八卦？」

貼文在網路上引發討論，不少網友傻眼直言，「真假，不用補差額既讓他升級喔」、「人不要臉天下無敵」、「像這種的才應該解除契約」、「縱容刁民就會產生更多的刁民啊」、「學起來了，省錢小撇步。」

事實上，高鐵日前因為自由座的問題，曾發生車廂潑水事件，當時高鐵公司發言人顏昭立呼籲，旅客應記得乘車禮節，彼此互相包容、體諒，若真的遇到問題，可以尋求高鐵乘務人員的協助。

 
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