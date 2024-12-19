又是穩賺不賠！彰化男30天匯款19次面交3次　241萬積蓄遭騙光　

記者唐詠絮／彰化報導

有旅客在高鐵站看到一名中年男講電話，神情詭異疑似詐騙車手，立即通報警方，當員警前往時，車手稱已將面交40萬元交給收水手，警方一查，被害人是一名年約30歲男子，加入「穩賺不賠」投資群組，在1名理財老師教導下，短短30天已匯款19次、面交3次，已拿出241萬元，男子得知遇到詐騙集團，賺得錢都落空了，懊悔不已。

▲彰化田中警分局逮捕詐騙車手。（圖／記者唐詠絮翻攝，以下同）

田中分局田中派出所12月16日接獲一名在高鐵乘車旅客通報，一名中年男子不停地四處張望，講電話時神情鬼祟，疑似是詐騙車手，警方接獲情資後，所長立即率領員警前往埋伏，成功逮捕到這名莊姓男子。

現場發現他的包包內有手機、工作證、收據收執聯及3,740元等，警調閱監視器，發現莊男曾與被害人面交取款40萬元，已交給收水手。警方聯繫被害男子，他還不相信自己遭詐騙，因為投資帳面上紅利已累積快30萬元，經過警方不斷宣導，他才恍然大悟。

田中警分局表示，年關將近，請民眾小心荷包，勿輕易相信網路或社群軟體上任何投資可輕鬆獲利資訊，一不小心恐會淪為詐騙集團的打手，如有任何疑問可撥打165反詐騙專線或110報案專線詢問。