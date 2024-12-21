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台鐵怪男佔走對號座！女乘客請離竟遭「整碗麵潑頭」　警方要辦了

▲▼火車站,車站,浮洲車站,月台,台鐵。（圖／記者姚南宏攝）

▲台鐵172次列車20日晚間發生糾紛，女乘客遭潑泡麵。（示意圖／ETtoday資料照）

記者柯振中／綜合報導

台鐵172次列車20日晚間發生旅客糾紛，一名年長的男性乘客與女乘客因座位問題起爭執，男乘客竟拿泡麵往女乘客身上潑，氣得女乘客聯繫列車長、報警處理。對此，鐵路警局台中分局呼籲，民眾搭乘大眾運輸工具時，應遵守相關規定，碰到糾紛也要尋求理性的方式解決，或找員警到場，避免觸法。

一名網友在社群軟體Threads上分享，他20日搭乘台鐵172次列車，列車行經台中到苗栗區間時他本來在補眠，卻突然被爭執聲吵醒。當下有一名阿伯與女乘客在理論，2人都堅稱座位是自己的。

後來網友又睡著，等到再度睜眼時，只看見阿伯離去的背影，以及椅子上的泡麵，「也知道自己幹壞事躲起來喔，還找不到人。」

事後經過調查，該座位確實是女乘客的位置，而阿伯則是走錯了車廂。台鐵對此回應，女乘客遭到潑麵以後，當即聯繫列車長，列車長也立即聯繫苗栗站、會同鐵路警察局台中分局苗栗派出所的員警到場處理，將2人帶下車。

由於女乘客不滿阿伯的行為，堅持提告，因此警方依規定受理。對此，鐵路警察局台中分局呼籲，民眾搭乘大眾運輸工具時，應遵守相關規定，若有發生糾紛，務必以理性的方式解決，或是通報員警到場，避免觸法。

 
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