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李晟令醫師接生破千　台東馬偕贈幸運兒金手錬

▲醫師李晟令接生的第一千位寶寶。（圖／記者楊漢聲翻攝）

▲醫師李晟令接生的第一千位寶寶。（圖／記者楊漢聲翻攝）

記者楊漢聲／台東報導

身為醫師，當時的初心都是為了要救更多人；但對婦產科醫師而言，迎接更多新生命卻是畢生最大的成就。台東馬偕婦產科醫師李晟令，自2020年來到台東後，至今四年半的歲月，20日剛好為一位陳姓產婦接生第一千個寶寶。一千個寶寶雖只是個數字，但背後卻是醫師以其專業用了多少晨昏，犧牲多少睡眠換來的。李醫師表示：這是他從醫生涯的里程碑。台東馬偕為慶祝這一千個寶寶的誕生，特別由徐光南副院長代表院方致贈金手錬給小BABY，讓陳姓產婦除了生產的喜悅外也沾染這驚喜。產婦對於自己的寶寶幸運成為這第一千個寶寶，感覺非常榮耀!吳秀華議長得知這消息，也特別送寫了「生生不息」字樣的紅榜恭賀李醫師。

李晟令表示:在台東馬偕四年半的時光，每一位接生的產婦都是伴隨他成長的夥伴。最難忘的是一位來台東遊玩，卻不幸遇到早產的產婦。還記得當時她的產程非常迅速，到醫院之後很快就推進了接生室，當寶寶娩出時才500公克，為了避免失溫，他將不到一個手掌大的寶寶一直捧在手上，直至兒科醫師接手過去。也慶幸這個寶寶非常堅強，有順利長大出院，成為來台東接生體重最輕且存活下來的寶寶；最快樂的時候應該都是這些媽媽們當懷了第二胎時，都還願意回來找他產檢，對李醫師而言是最大的肯定。
在四年半中，李醫師也親自為自己的太太接生了二個小孩，這是他們全家與台東的緣份，都成為名副其實的台東人。另一件是在2022年COVID-19疫情嚴竣時，為一位確診產婦接生，當時醫院接生室未有負壓隔離設備，只好在急診負壓室接生。當時身著隔離衣及面罩，如臨大敵進行接生，所幸一切順利。也成了這些日子一個難忘的經驗。

一千個寶寶是個里程碑，但台東需要好醫師，可繼續為延續我們的下一代而努力。李醫師覺得作為一名婦產科醫師，能夠得到產家的信賴以及迎接新生命的感動，是非常榮耀的志業。也表示:自己的爸爸李裕祥也是婦產科醫師，從醫40年來接生超過1萬9千多名。李晟令醫師期許自己也能學習爸爸的精神，在台東這塊土地上繼續努力，迎接兩千，甚至第三千個寶寶。

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