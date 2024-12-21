謝鋒籲美工商界不懼「寒蟬效應」　強調「4條紅線」不容挑戰

▲陸駐美大使謝鋒。（圖／翻攝自中國駐美國大使館官網）



記者蔡紹堅／綜合報導

中國大陸駐美大使謝鋒日前出席一場中美工商領袖會議時，向美國工商及戰略界喊話，要不懼「寒蟬效應」，不被帶偏節奏，為中美關係發展注入更多確定性。他並強調，台灣問題、民主人權、道路制度、發展權利是中方的4條紅線，不容挑戰。

謝鋒提到，要面向兩國各界積極發聲，讓兩國社會堅信，「修昔底德陷阱」不是歷史的宿命，「新冷戰」打不得也打不贏，以客觀理性的態度看待彼此發展，「讓美國社會認識到中國有必須維護的利益、必須捍衛的原則，必須堅守的底線，但沒有超越或者取代美國的規劃，美國也不要有打壓遏制中國的打算。」

謝鋒指出，兩國關係越是緊張之際，就越是各種虛假訊息叢生之時，越需要兩國人民敞開心扉，通過對話溝通、交流交往消除誤解誤判，「我們既不要作壁上觀、等待觀望，也不要因為一些所謂『政治正確』而猶豫退縮。」

謝鋒說，中美是兩個大國，難免有些矛盾分歧，但不能損害彼此核心利益，更不能搞衝突對抗，要尊重彼此核心利益和重大關切，以建設性方式妥善管控分歧，讓消極因素越減越少。

謝鋒也強調，一個中國原則和中美三個聯合公報是雙邊關係的政治基礎，必須恪守，「台灣問題、民主人權、道路制度、發展權利是中方的4條紅線，不容挑戰。不折騰、不挑事、不越界，多溝通、多對話、多商量，才是妥善管控分歧之道。」

謝鋒還說，中國經濟經歷40多年持續快速發展，已步入高質量發展階段，基礎穩、優勢多、韌性強、潛能大，長期向好的支撐條件和基本趨勢沒有變，「中方有充分信心實現今年經濟增長目標，中國仍是世界經濟增長的重要引擎。」