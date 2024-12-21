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陸明年全面擴大內需　寄望「消費、投資」雙引擎

▲▼中國大陸消費,逛街,購物,夜市。（圖／CFP）

▲陸將擴大內需視為明年經濟首要任務。（圖／CFP）

記者蔡紹堅／綜合報導

中共中央經濟工作會議將擴大內需定調為明年重點任務的首位，並將「擴大國內需求」拓展為「全方位擴大國內需求」。大陸國務院發展研究中心市場經濟研究所副所長劉濤表示，消費和投資，是實現擴大內需的「雙引擎」，目前投資的空間和潛力依然很大，明年要進一步擴大有效益的投資，激發投資活力。

劉濤提到，當前國家經濟還是處在不斷回升向好的過程當中，總需求目前還是存在一些不足的問題，特別是消費需求不足成為主要矛盾，「中央經濟工作會議針對著大力提振消費，最突出的亮點是提出了實施提振消費的專項行動，有利於從宏觀上進一步發揮消費對於經濟發展的基礎性作用。」

▲▼中國大陸消費,逛街,購物,夜市。（圖／CFP）

劉濤指出，明年實施的提振消費專項行動，首先以提升消費能力為重點，要進一步增加就業機會，適當提高退休人員基本養老金，提高城鄉居民基礎養老金等多渠道提高居民的收入，「同時，還要創新多元化消費場景、優化消費環境，進一步激發消費意願。」

劉濤說，中央經濟工作會議提出了要針對著首發經濟、冰雪經濟和銀發經濟來進一步發力，首發經濟是以「首店」作為牽引，作為龍頭，進一步帶動首店、首秀、首展等等這些形成一個完整的鏈條，「這三方面都是當前消費市場發展當中重要的增長點。對此進一步完善消費環境，創新消費場景，有利於進一步激發和釋放新型消費的潛能。」

劉濤強調，消費和投資，是實現擴大內需的「雙引擎」，目前投資的空間和潛力依然很大，明年要進一步擴大有效益的投資，進一步激發投資活力。

劉濤說，要注重發揮政府投資對於整個投資的牽引和撬動作用，以此帶動社會資本的投資，與此同時還是要更好激發民間投資的活力，讓全社會的創新的動力進一步增強，還要進一步推動重點領域，擴大制度型的開放，進一步增強外資的吸引力。

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