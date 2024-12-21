財劃法「中央將釋3753億元地方」惹議！　他嗆：是總預算的10分之1

▲立委洪孟楷。（圖／記者屠惠剛攝）



記者崔至雲／台北報導

立法院昨三讀通過選罷法、憲法訴訟法與財劃法等修正案，其中，財劃法修改後，中央未來將多分給地方3753億元；總統賴清德凌晨在臉書表示「無視民意」，且財劃法將排擠其他預算。對此，國民黨立委洪孟楷轟，今年中央政府總預算是超過3兆元新台幣，3000億等於10分之一，九成都還是保留在中央的手中。「手握九成預算，卻造謠成國防、教育、長照、社福、都不能做，到底是無能還是貪官污吏太多不夠你們分？」。

「賴總統，不要換位子就換腦袋 ！永遠雙標、無視民意、踐踏國會尊嚴、攻擊院長都是民進黨！」，洪孟楷指出，昨天依照議事規則、及民主的表決程序，通過了選罷法、憲訴法、財劃法的三讀。身為曾經是立法委員的賴清德，卻不意外僅站在民進黨主席的身份上發言，全國國人的民意難道沒有看見？當民進黨的委員可以破壞窗戶、霸佔主席台、甚至為了不開會而攻擊立法院長韓國瑜時，「請教總統，這就是您口中自豪的民主？」。

「民主，真的永遠都不是民進黨做主！」洪孟楷質疑，當議場被霸佔、當院長步入議場遭受到十多位民進黨的委員暴力杯葛，甚至立院史上首例委員出手推倒院長、攻擊院長。難道這才是賴清德口中的重視民意？

洪孟楷說，修法的過程就不斷地看到民進黨透過側翼造謠，選罷法只通過連署嚴謹的版本，這是避免抄名冊連署跟死人連署。財務收支劃分法更是過去賴清德擔任院長、市長時都說要修，現在通過最終版本是中央提撥3000億元給地方22縣市依公式做平均合理分配。不要忘記，今年中央政府總預算是超過3兆元新台幣，3000億等於10分之一，九成都還是保留在中央的手中。

洪孟楷轟，手握九成預算，卻造謠成國防、教育、長照、社福、都不能做，到底是無能還是貪官污吏太多不夠你們分？

洪猛凱說，透過民主程序，能夠用票票等值的方式決定，這才是真民主。身為中華民國的賴總統，團結台灣才是您應該做的，在內部裡面找敵人，這只會讓台灣社會更加撕裂。