中央釋出3753億元將衝擊施政？　國民黨：每年歲計賸餘達5000億元

▲立法院會表決財劃法。（圖／記者屠惠剛攝）



記者崔至雲／台北報導

25年未經修正的《財劃法》20日三讀，未來中央將釋出3753億給地方政府。不過，行政院長卓榮泰指「未來颱風、地震來臨，行政院沒有能力到各地方，地方政府要自己勇敢面對」。對此，國民黨中央轟，過去審計長都說過，中央政府每年歲計賸餘都達到2500到5000億元，顯示中央有錢花不完，也不願意透過修法挹注財政早就貧弱的地方政府；卓榮泰的言論，更顯示他毫無行政院長擔當，已經成為失格院長。

國民黨表示，立法院三讀《財劃法》修正後，本來《財劃法》使地方政府挹注3753億，對於地方建設大有益處，不但總統賴清德立刻發文批評財劃法修正將造成中央缺乏預算，卓榮泰不願意正視地方財政問題，卻只想要對地方政府進行情緒勒索，宣稱「未來颱風、地震來臨，行政院沒有能力到各地方，地方政府要自己勇敢面對。」

國民黨指出，過去審計長也在國會報告中承認中央政府年都有歲計賸餘，這個數字明明達到2500到5000億元，即便中央有錢花不完，也不願意透過修法挹注財政早就貧弱的地方政府。

國民黨表示，過去民進黨長期支持財政劃分法修法，不論是蘇貞昌、賴清德，都全力支持，現在卻不斷找理由反對，修法期間不願意提出行政院版本討論，執政黨立委連自己提案都不願意好好討論。在法案通過後，更對地方政府情緒勒索，不願意協助地方政府救災，不但完全失格，毫無尊重國會修法的民主素養。

國民黨說，民進黨現在仍有高雄市、台南市、嘉義縣、屏東縣、澎湖縣五個執政縣市，行政院長有如小學生般的翻桌發言，難道是也要棄這些綠營縣市於不顧，或是民進黨執政縣市要堅決擁護行政院發言，捐回修法後的新增的分配款項嗎？

國民黨呼籲，行政院不該拿統籌分配款當武器，動輒以刪除或減少某些政事別的預算來威脅在野黨與地方政府，身為執政黨應理解中央政府長期「集權又集錢」已嚴重影響地方的發展，唯有透過「財劃法」重新調整中央與地方的分配比例，才能真正落實地方自治。



