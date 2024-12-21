百人遊花蓮振興經濟　台中商業會呼籲各界組團挺花蓮

▲台中市商業會一行近百人來到花蓮力挺震後經濟。（圖／花蓮縣政府提供，下同）

記者王兆麟／花蓮報導

台中市商業會理事長謝豐享、副理事長張達錩及施錦郎20日率領台中市各公會理監事與其家眷，響應縣長徐榛蔚號召，一行共近百人來到花蓮。為了協助花蓮儘速走出震災陰霾，並恢復觀光經濟的活力，台中市商業會呼應台中市政府鼓勵台中各界組團前往花蓮觀光，以實際行動力支持花蓮，為花蓮加油！

0403地震對花蓮造成了相當的衝擊，尤其是對當地經濟及觀光產業造成了重大影響，花蓮台中手心相連，台中市商業會挺花蓮，率隊前往花蓮觀光旅遊，並於20日下午花蓮縣政府大禮堂拜會縣府及花蓮縣商業會。

▲花蓮縣副縣長顏新章表示感謝台中市商業會支持花蓮並致贈伴手禮。

花蓮縣副縣長顏新章表示，感謝台中市商業會支持花蓮，也感謝台中市政府號召各界組團到花蓮觀光，每一參訪團抵達花蓮都是對花蓮縣民的深情支持與實際幫助，更是對本縣經濟、觀光產業的恢復至關重要。而兩地商業界的互動，除加強商業合作，也期待為花蓮經濟商業環境帶來了更多的商機與合作機會，創造更好商業環境的一次交流。

台中市商業會理事長謝豐享表示，感謝花蓮縣政府熱情的接待與歡迎，而台中市商業會後續也會持續推動支持花蓮的行動，包括舉辦座談會等方式，鼓勵更多的市民與商業會會員參與這場重建之旅。