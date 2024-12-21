　
  • |
  • 手機版
  • |
  • App
  • |
  • 歷史活動
  • |
  • 歷史專題
  • |
  • 會員中心
  • |
  • 家外媒體
  • |
  • 數位廣告刊登
  • |
  • 攝影棚租借
    • 　
>
地方 地方焦點

百人遊花蓮振興經濟　台中商業會呼籲各界組團挺花蓮

▲台中市商業會一行近百人來到花蓮力挺震後經濟。（圖／花蓮縣政府提供，下同）

台中市商業會一行近百人來到花蓮力挺震後經濟。（圖／花蓮縣政府提供，下同）

記者王兆麟／花蓮報導

台中市商業會理事長謝豐享、副理事長張達錩及施錦郎20日率領台中市各公會理監事與其家眷，響應縣長徐榛蔚號召，一行共近百人來到花蓮。為了協助花蓮儘速走出震災陰霾，並恢復觀光經濟的活力，台中市商業會呼應台中市政府鼓勵台中各界組團前往花蓮觀光，以實際行動力支持花蓮，為花蓮加油！

0403地震對花蓮造成了相當的衝擊，尤其是對當地經濟及觀光產業造成了重大影響，花蓮台中手心相連，台中市商業會挺花蓮，率隊前往花蓮觀光旅遊，並於20日下午花蓮縣政府大禮堂拜會縣府及花蓮縣商業會。

▲台中市商業會一行近百人來到花蓮力挺震後經濟。（圖／花蓮縣政府提供，下同）

花蓮縣副縣長顏新章表示感謝台中市商業會支持花蓮並致贈伴手禮。

花蓮縣副縣長顏新章表示，感謝台中市商業會支持花蓮，也感謝台中市政府號召各界組團到花蓮觀光，每一參訪團抵達花蓮都是對花蓮縣民的深情支持與實際幫助，更是對本縣經濟、觀光產業的恢復至關重要。而兩地商業界的互動，除加強商業合作，也期待為花蓮經濟商業環境帶來了更多的商機與合作機會，創造更好商業環境的一次交流。

台中市商業會理事長謝豐享表示，感謝花蓮縣政府熱情的接待與歡迎，而台中市商業會後續也會持續推動支持花蓮的行動，包括舉辦座談會等方式，鼓勵更多的市民與商業會會員參與這場重建之旅。

每日新聞精選　免費訂閱《ETtoday電子報》
ET快訊
害58列車大誤點！　落軌男慘了
耶誕跨年春節湧380萬旅客「6尖峰時段曝」　桃機急喊提早3小
樂天不回簽戰力外球員　再補投手1到2人
藍白修法致國庫空虛　卓榮泰：未來地震颱風地方政府自己勇敢面對
健保、國民年金要多繳！2025新制懶人包　租屋補貼擴大
幕後／綠夜襲議場雷聲大雨點小　「想放大招」條件不足只累積相罵

分享給朋友：

追蹤我們：

即時+好看！按讚加入ETtoday新聞雲

※本文版權所有，非經授權，不得轉載。[ ETtoday著作權聲明 ]

推薦閱讀 熱門影音 地方最新 全站最新

首架綠色航班！「香花直航」推零碳旅遊　碳排抵銷可拿證書

元旦前搶修！中橫關原至天祥12 ／21起調整管制　最新行車攻略

展望會兒少保護宣導市集　逾200名親子家庭同樂響應

玉山後四峰路線難度達第4級　玉管處設反光路標保障山友平安

百人遊花蓮振興經濟　台中商業會呼籲各界組團挺花蓮

台南耶誕搖滾演唱會湧入全台粉絲　EVNNE「夜空中新升起的星星」在白天閃耀

第9屆綠色生活創意設計大賽　千名學子爭奪百萬獎金冠軍出爐

《財劃法》三讀！地方財源更充裕　張麗善：盼中央落實

客家湯圓+羊肉爐　內埔警長送暖提前與基層過冬至

貓羅溪石虎棲地復育有成　林保分署邀民眾移除外來種植物

《拳上》統神嗆蹦闆「把你打成狗」

「金門坦克」陳玉珍清場！一掌拍下...黃捷不見了

院長韓國瑜抵達立法院　臉色凝重準備開會遭潑水

全聯倉儲9死「火場內部曝光」　消防員驚險挺進救援

國中生神復刻Avantgardey！　整齊大跳中職應援曲＋三振舞

統神彈跳打拳嗆「把你打成狗」　蹦闆笑了：50萬台幣準備好了？

沒斑馬線...騎士停讓行人被撞　網疑為何要停車？騎士曝解答

青鳥激喊退回惡法！ #王世堅 現身與民眾齊喊「警察退回去」

立院衝突僵持1小時！陳玉珍強勢清場未遂　一掌拍出黃捷秒飛走

「金門坦克」陳玉珍清檯！　國民黨立委奪回主席台

首架綠色航班！「香花直航」推零碳旅遊　碳排抵銷可拿證書

元旦前搶修！中橫關原至天祥12 ／21起調整管制　最新行車攻略

展望會兒少保護宣導市集　逾200名親子家庭同樂響應

玉山後四峰路線難度達第4級　玉管處設反光路標保障山友平安

百人遊花蓮振興經濟　台中商業會呼籲各界組團挺花蓮

台南耶誕搖滾演唱會湧入全台粉絲　EVNNE「夜空中新升起的星星」在白天閃耀

第9屆綠色生活創意設計大賽　千名學子爭奪百萬獎金冠軍出爐

《財劃法》三讀！地方財源更充裕　張麗善：盼中央落實

客家湯圓+羊肉爐　內埔警長送暖提前與基層過冬至

貓羅溪石虎棲地復育有成　林保分署邀民眾移除外來種植物

Threads上近期在瘋的開架彩妝　Kate怪獸唇膏水光版、heme眼影點名率最高

韓「戒嚴漢堡」情報司令官遭拘捕　警在算命店搜出戒嚴手冊

10年後馬航370重啟搜索　若有新證「海洋無限」要求7千萬美金

獨身書單《兩個女人住在一起》　非關愛情的同居時代

首架綠色航班！「香花直航」推零碳旅遊　碳排抵銷可拿證書

浮洲站落軌男慘了「害58列車大誤點」　台鐵要求償

宜蘭房價首站6字頭　在地房仲驚：誰想得到？

元旦前搶修！中橫關原至天祥12 ／21起調整管制　最新行車攻略

身分證拿出來！高雄人周末玩義大世界　12歲以下門票10元

冬至到！OL吃湯圓卡呼吸道...休克送醫　加護病房撿回一命

妹子鑽縫撞歪汽車後照鏡小手狂揮　他降車窗淡定調回...網：肯定很正

地方熱門新聞

美麗新影城12／30起暫停營業　關鍵原因曝

張善政出席　李曉鐘萬斤柳丁捐贈　

台南攤商「辛苦存50元」破31萬　62公斤硬幣被偷光

不鼓勵粉絲佔地「卡位」南市府祭出清場公告

《財劃法》三讀　張麗善盼中央落實

用路人注意 東港新增4處科技執法

桃園強化倉儲防火工安　啟動聯合稽查

台灣府城隍廟捐贈南消防護裝備及住宅用火災警報器

南消呼籲落實新建建築物防火管理工地施工勿留火種

開南國際生慶聖誕　學唱《聖誕鈴聲》中文歌　

桃園市蘭馨協會　捐贈急難救助金助弱勢

詐騙猖獗　桃園教銀髮族「數位詐騙防身術」

聖誕新年送禮旺季　台中工策會攜手伴手禮業者拚內外銷

南投創意料理競賽暨豬豬嘉年華登場

更多熱門

相關新聞

AI帶動經濟復甦　中華信評上修明年台灣GDP至2.4%

AI帶動經濟復甦　中華信評上修明年台灣GDP至2.4%

中華信評今（17）日發布的一篇標題為「2025年台灣信用展望」的報告中指出，強勁且持續成長的人工智慧（AI）相關設備需求將帶動台灣明（2025）年的經濟復甦，GDP成長率從先前的2.1%調升為2.4%。

MAGA三問　川普能圓夢嗎？

MAGA三問　川普能圓夢嗎？

經濟負擔？川普喊終結日光節約時間

經濟負擔？川普喊終結日光節約時間

陸貨幣政策放寬　人行：凸顯恢復經濟決心

陸貨幣政策放寬　人行：凸顯恢復經濟決心

競國關廠解雇員工拖累股價！　宣布自救買庫藏股8000張

競國關廠解雇員工拖累股價！　宣布自救買庫藏股8000張

關鍵字：

台中市商業會百人遊花蓮振興經濟組團挺花蓮

讀者迴響

熱門新聞

台中「13歲姑姪檔」二度離家找到了

日本2025新制　快速通關台灣旅客率先適用

他上傳「6000青鳥空拍照」　AI算出現場人數

男警自爆劈腿女同事！派出所當砲房　分局回應了

謝克洋認愛「三立記者魏汶萱」　喊告媒體造謠

快訊／三立記者道歉了：會恪守記者本分

美麗新影城12／30起暫停營業　關鍵原因曝

《甄嬛傳》隔13年全員合體！「純元皇后本尊」首現身

又有冷氣團「周日全台大降溫」　跨年冰凍中倒數

翻轉字大師寫「巧芯」　寫的是垃圾

財劃法三讀通過　財部：增釋3753億衝擊全民福祉

妹子下面長痘痘！害羞內診「整片菜花田」炸出醫看傻

台鐵旅客「落軌畫面曝光」！列車進站瞬間消失

「抓奶龍爪手」　男女街頭肉搏29秒片瘋傳

即／新北賓士猛撞9機車！4人受傷

更多

最夯影音

更多

《拳上》統神嗆蹦闆「把你打成狗」

「金門坦克」陳玉珍清場！一掌拍下...黃捷不見了

院長韓國瑜抵達立法院　臉色凝重準備開會遭潑水

全聯倉儲9死「火場內部曝光」　消防員驚險挺進救援

國中生神復刻Avantgardey！　整齊大跳中職應援曲＋三振舞

熱門快報

翻轉蘋果派 甜蜜好時光

翻轉蘋果派 甜蜜好時光

「文里補習班」開課啦！用營養的甜點帶來幸福的笑容，而且免烤箱喔！

解鎖包租代管 房東必學！

解鎖包租代管 房東必學！

面對複雜的租屋管理，常覺得心累嗎？搞懂包租代管，專業流程讓你當個輕鬆房東！

ETtoday攝影棚租借

ETtoday攝影棚租借

ETtoday攝影棚提供完整設施與高品質服務，提供創作者最佳支援，滿足你各種拍攝需求！

專業明星師資、精湛教學！

專業明星師資、精湛教學！

想提升技能卻沒時間？專業師資精心設計每門課程，讓你隨時隨地都可以學習！

快來追蹤ETtoday！

快來追蹤ETtoday！

點擊右上角的星星追蹤ETtoday，讓你一手掌握最即時的時事焦點，輕鬆成為話題大師！

我要投稿 人才招募 關於我們 集團簡介 廣告刊登/合作提案 客服信箱 攝影棚租借 合作媒體 Sitemap 服務條款 隱私權政策 著作權聲明 免責聲明 RSS訂閱

免費訂閱《ETtoday電子報》
FB YouTube Instagram weibo RSS Google News
東森新媒體控股股份有限公司ETtoday新聞雲 版權所有
非經授權，不許轉載本網站內容
© ETtoday.net All Rights Reserved.
電話：+886-2-5555-6366
回到最上面