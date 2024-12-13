陸明年貨幣政策改「適度寬鬆」　人行：凸顯政策推動經濟恢復決心

▲大陸貨幣政策將轉為「適當寬鬆」。（圖／達志影像／美聯社）



記者蔡紹堅／綜合報導

中共中央經濟工作會議定調，中國大陸明年的貨幣政策取向表述將由「穩健」調整為「適度寬鬆」。對此，大陸央行（中國人民銀行）貨幣政策司司長鄒瀾表示，此舉明確將實施更加積極有為的宏觀政策，凸顯政策推動經濟恢復的決心。

鄒瀾提到，中央定調貨幣政策取向為「適度寬鬆」，具有極強的信號意義，強化了政策的延續性和有效性，有利於增加投資者信心，提升消費意願，進一步激發經濟主體的積極性和能動性，推動實體經濟良性循環。

鄒瀾指出，實施適度寬鬆的貨幣政策也是逆週期調節的體現，「當前，外部環境變化帶來的不利影響加深，我國經濟運行仍然面臨不少困難和挑戰，適度寬鬆的貨幣政策取向增強了貨幣政策的應對能力和空間。」

鄒瀾還說，人民銀行實施好適度寬鬆的貨幣政策，適時降準降息，保持流動性充裕，使社會融資規模、貨幣供應量增長，同經濟增長、價格總水平預期目標相匹配，在價格上持續發力，在總量上繼續施力，在結構上聚焦用力，進一步疏通貨幣政策傳導，防範資金空轉，兼顧支持實體經濟增長和銀行穩健經營的平衡，推動經濟持續回升向好。

中共中央經濟工作會議12日在北京落幕，會議要求，明年要實施更加積極的財政政策，提高財政赤字率，實施適度寬鬆的貨幣政策，適時降準降息，大力提振消費，提高投資效益，全方位擴大國內需求。