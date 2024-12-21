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中港官員談福島核處理水　港媒：或涉日水產解禁議程

▲▼ 日本福島縣相馬市一處市場，當地捕獲的海鮮。（圖／路透）

▲日本福島縣相馬市一處市場的海鮮。（圖／路透）

文／中央社台北21日電

中國外交部昨天公布，外交部與生態環境部、國家原子能機構、海關總署等部門主管官員19日在北京與香港政府代表團進行工作交流，討論福島核處理水問題。港媒認為，可能有恢復進口日本水產品議程。

中國外交部網站消息，香港環境及生態局等派人參加上述活動。港媒星島日報認為，外界預計可能涉及恢復進口日本水產品議程。

日本去年8月底將福島核處理水排入海，中國隨即全面禁止進口日本水產，香港也禁止日本10個都縣水產進口。

▼福島第一核電站。（圖／路透）

▲▼日本311大地震、東日本大地震、福島第一核電站。（圖／路透）

日本外相岩屋毅擬在24日訪問中國，預定25日與中國外交部長王毅會談，雙方正對此展開協調，預料中國放寬日本水產品進口限制將成為議題。

日本外務省日前宣布，日本與中國專家針對福島核處理水排海，18日在北京舉行日中專家對話，是雙方9月間針對中國逐步恢復日本水產品進口的方針達成共識後，首度舉行專家對話。

今年9月，中日雙方針對福島第一核電廠核處理水排海問題達成4點共識。中方將在有效參與國際原子能機構框架下的長期國際監測和參與國的獨立取樣等監測活動實施後，基於科學證據逐步恢復符合規準的日本水產品進口。

中國國家主席習近平上月在祕魯利馬會見日本首相石破茂，雙方同意盡快將關於福島核處理水排海問題達成的共識轉化為行動。

▲▼日本政府決定將福島核電廠125萬噸的輻射汙水排入海洋。（圖／路透社）

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