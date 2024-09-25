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食藥署宣布解除福島5縣食品進口管制　即日起生效

▲▼日本福島食品。（圖／達志影像／美聯社）

▲日本福島食品。（圖／達志影像／美聯社）

文／中央社

衛生福利部食品藥物管理署今天公告，全面解除日本福島5縣食品輸入管制。日本農林水產大臣坂本哲志對此表示，這是支持災區重建的積極舉動；日本外務省也對此表示歡迎。

食藥署7月23日預告將全面解除日本福島5縣食品輸入管制，未來野生鳥獸肉、菇類、漉油菜等原禁止品項，採雙證管理加逐批檢驗；日本禁止流通的品項仍不准輸入台灣。預告期60天。今天在官網發布修正「輸入日本特定食品應檢附輻射檢測證明向查驗機關申請查驗」，並自即日生效。

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日本共同社及每日新聞報導，台灣當局今天宣布，即日起進一步放寬從2011年發生福島核子事故後，針對日本福島縣等5縣產食品的進口管制。

日本政府相關人士表示，總統賴清德政府一直很重視對日關係，在執政黨於立法院居少數的困難政治狀況下撤除進口管制措施，對此表示感謝。

報導指出，台灣2022年原則上解除對福島縣等5縣產食品的禁止進口措施，但包括野生鳥獸肉、菇類及漉油菜仍持續禁止進口。這次解除限制後，在日本當地流通的食品將可全數進口台灣。

另外，包括日本靜岡縣產的茶葉等特定地區指定食品，過去進口台灣時須檢附放射性物質檢查報告書，隨著禁令解除未來也不用再檢附。

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