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大陸 大陸焦點 特派現場

習近平澳門機場演說　讚澳門特色一國兩制實踐展現「勃勃生機」

▲大陸國家主席習近平訪問澳門。（圖／翻攝新華社）

▲大陸國家主席習近平訪問澳門。（圖／翻攝新華社，下同）

記者魏有德／綜合報導

中共中央總書記、大陸國家主席習近平昨（18）抵達澳門，準備參加明（20）日的澳門回歸25週年活動及順道視察澳門經濟社會發展情況。習近平與夫人彭麗媛於下午16時許抵達澳門機場，現場有澳門警察樂隊演奏樂曲，停機坪紅毯一側則有手持中華人民共和國國旗和澳門區旗的小學生揮手歡迎，加上舞龍舞獅的熱鬧氣氛，習近平自踏出機門，臉上始終充滿笑意。

▲大陸國家主席習近平訪問澳門。（圖／翻攝新華社）

《環球時報》報導，澳門大街小巷裝扮一新，鮮艷的五星紅旗和澳門特區區旗迎風飄揚，街頭隨處可見各類慶祝標語。在澳門著名地標大三巴牌坊前，擺放著巨大的以金色蓮花為主基調的宣傳牌，上面寫著「熱烈慶祝中華人民共和國澳門特別行政區成立25週年」。

習近平在下機後發表簡短談話，他表示，25年來，具有澳門特色的一國兩制實踐，取得舉世公認的成功，展現出勃勃生機和獨特魅力，「國家發展日新月異，勢不可擋，澳門發展厚積薄發，未來可期。」

習近平表示，只要充分發揮一國兩制的制度優勢，敢於拼搏創新，澳門一定能創造更加美好的明天，「澳門是祖國的掌上明珠，我一直惦念這裡的發展和全體居民的福祉，接下來幾天會走一走、看一看，和各界朋友廣泛交流，共商發展大計。」

▲大陸國家主席習近平訪問澳門。（圖／翻攝新華社）

結束機場談話後，習近平也和即將卸任的澳門特首賀一誠會面。習近平先肯定賀一誠近5年任期的表現稱，「堅定不移貫徹一國兩制方針，堅決維護國家主權、安全、發展利益，戰勝新冠疫情嚴重衝擊挑戰，努力推進經濟適度多元發展，各項事業取得新進展，鞏固發展了繁榮穩定的良好局面。」

習近平強調，希望你積極支持新一任行政長官及其管治團隊依法施政，繼續為一國兩制事業、為澳門和國家的發展貢獻力量。

據了解，第六屆澳門特區行政長官將由具有金融、法律背景的岑浩輝擔任，在選舉時，岑浩輝獲得99％的超高得票率，他將於20日正式就職，帶領澳門持續在經貿上與大灣區協同發展。

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