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港澳高度自治「確保4不」　習近平：堅定不移貫徹「一國兩制」方針

記者任以芳／綜合報導

澳門回歸25週年大會暨澳門特別行政區第六屆政府就職典禮今（20)日上午舉行，大陸國家主席習近平發表重要談話指出，具有澳門特色的「一國兩制」實踐取得巨大成功，也是保持港澳發展的好制度，並且強調未來要繼續落實中央全面管制權，任何時候都不能動搖，同時尊重兩制差異。「全面準確，堅定不移貫徹『一國兩制』，港人治港、澳人治澳的高度自治方針，確保不會變，不動搖，確保不走樣，不變形。」

▲▼ 澳門回歸25週年大會暨澳門特別行政區第六屆政府就職典禮今（20)日上午舉行，澳門第六任特首岑浩輝帶領主要官員上台宣誓，由大陸國家主席習近平親自監誓。 。（圖／翻攝 央視）

▲ 澳門回歸25週年大會暨澳門特別行政區第六屆政府就職典禮今（20)日上午在澳門舉行。（圖／翻攝 央視）

慶祝澳門回歸25週年大會暨澳門特別行政區第六屆政府就職典禮今上午10點在澳門東亞體育館舉行，澳門第六任特首岑浩輝帶領主要官員上台宣誓，由中共中央總書記、國家主席、中央軍委主席習近平親自監誓，同時發表重要講話。

習近平指出，澳門回歸祖國25年來，在中央政府和國內地大力支持下，特別行政區、政府團結帶領社會各界接續奮鬥，具有澳門特色的「一國兩制」實踐取得巨大成功。澳門發生翻天覆地的變化，國際影響力大幅提升技術體系不斷完善國家安全發展利益得到有效維護。

習近平表示，澳門特別行政區系建立維護國家安全的法律制度和落實中央全面依法行使高度放下去，把機關各負其責，行政主導體制運行順暢，以憲法和基本法為基礎，特別行政區限制秩序更加穩全面落實「愛國者治澳」原則，民主政治得到完善。

習近平強調，「澳門居民享有歷史上任何時候都更為廣泛的權利和自由，一國兩制、政治社會基礎更加堅實，經濟發展，實現歷史性學生、居民獲得感。」

▲▼ 澳門回歸25週年大會暨澳門特別行政區第六屆政府就職典禮今（20)日上午舉行，澳門第六任特首岑浩輝帶領主要官員上台宣誓，由大陸國家主席習近平親自監誓。 。（圖／翻攝 央視）

▲慶祝澳門回歸25週年大會，大陸國家主席習近平發表重要講話。 （圖／翻攝 央視）

習近平進一步指出，澳門回歸祖國以來取得的輝煌成就，「一國兩制」具有顯著制度優勢和強大生命力，是保持香港、澳門長期繁榮穩定的好制度，實現不同社會制度，和平共處、雙地合作共贏的好制度，必須長期堅持「一國兩制」蘊含和平、包容、開放共享的價值理念。保持香港澳門長期繁榮穩定，繼續推進「一國兩制」，實踐行穩致遠，必須把握好四點。

一要堅守立國之本，善用兩制之利，始終堅持國家主權安全、發展利益高於一切。落實中央全面管制權，任何時候都不能動搖，同時尊重兩制差異，充分保障特別行政區，高度自治權，繼續全面精確、堅定不移貫徹「一國兩制」，港人治港、澳人治澳的高度自治方針，確保不會變，不動搖，確保不走樣，不變形。

二要維護高水平安全，推動高質量發展，安全是發展的前提，發展是安全的保障，維護安全和推動發展，都要堅定不移，要珍惜當前來之不易的安定祥和局面，集中精力拼經濟，謀發展，搞建設，不斷塑造新動能、新優勢。

三要發揮獨特優勢，強化內聯、外通，以更加開放包容的姿態，廣泛拓展國際聯繫，提升全球影響力和吸引力，讓中國、香港、中國、澳門國際大都市的品牌更加靚麗，深度對接國家發展戰略，加快融入國家發展大局，在構建新發展格局中，更好扮演橋梁。

四要弘揚核心價值，促進包容和諧，傳承愛國愛港、愛國愛澳核心價值，增進多元文化交流融合，凝聚一切積極力量，畫出海內外支持「一國兩制」事業的最大同心圓。

▲▼ 澳門回歸25週年大會暨澳門特別行政區第六屆政府就職典禮今（20)日上午舉行，澳門第六任特首岑浩輝帶領主要官員上台宣誓，由大陸國家主席習近平親自監誓。 。（圖／翻攝 央視）

▲習近平指出，要堅定不移貫徹「一國兩制」，港人治港、澳人治澳的高度自治方針「確保4不」。（圖／翻攝 央視）

習近平指出，當前和今後一個時期，是以中國式現代化全面推進強國建設民族復興偉業的關鍵時期，「一國兩制」實踐也進入新階段，實現香港、澳門更好發展，新一屆澳門特別行政區政府要更好發揮「一國兩制」制度優勢。

針對澳門未來發展，習近平也提出4點希望。第一是著力推動經濟制度多元發展，推動實現橫琴、粵、澳深度合作區，並且特地強調，「需要注意的是中央決定開發橫琴，目的促進澳門經濟適度多元發展，便利澳門居民生活、就業定位要把握好，不能發展一些與定位不一致的產業項目，要積極主動參與粵港澳大灣區建設。」

第二，著力提升特別行政區治理效能。適應經濟社會發展要求，完善各項體制機制和法律法規，提升公共行政改革組織架構，健全政府和立法會協同立法機制，嚴格公正執法，完善司法制度，提升司法效率，堅定維護法治，推進公務人員管理制度改革，加強管制隊伍建設，完善廉政監督體系。

第三，著力打造更高水平對外開放平台。主動對接國家重大戰略，提升國際競爭力，促進同葡語國家全方位互利合作，豆透過一帶一路擴大國際朋友圈，優化營商環境，完善民商事等法律制度，吸引更多國際資源。

第四，著力維護社會祥和穩定。當前澳門形勢總體穩定，但內外環境正在發生深刻變化，要居安思危，未雨綢繆，著力防範各種風險，堅定維護國家安全和澳門穩定，促進政府治理同社會調節，市民參與良性互動，引導和規範社團發展，築牢基層治理根基。

最後，習近平特地指出青年是澳門希望與未來，希望廣大青年心繫澳門與國家，當好「一國兩制」事業的建設者和接班人，並且再次強調，「堅信只要全面準確，堅定不移貫徹一國兩制方針，有特別行政區、政府和社會各界共同努力，有偉大祖國做堅強後盾。」

▼ 澳門回歸25週年大會暨澳門特別行政區第六屆政府就職典禮今（20)日上午舉行，澳門第六任特首岑浩輝帶領主要官員上台宣誓，由大陸國家主席習近平親自監誓 。（圖／翻攝 央視）

▲▼ 澳門回歸25週年大會暨澳門特別行政區第六屆政府就職典禮今（20)日上午舉行，澳門第六任特首岑浩輝帶領主要官員上台宣誓，由大陸國家主席習近平親自監誓。 。（圖／翻攝 央視）

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