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大陸 大陸焦點 特派現場

300名遊客到機場被放鳥　「1580元重慶飛三亞」成騙局

▲▼ 到機場沒機票 。（圖／翻攝 抖音天天630）

▲300多名重慶銀髮族在飯店抗議，旅行社根本沒買重慶到三亞來回機票。（圖／翻攝 抖音天天630）

記者任以芳／綜合報導

重慶300百多名銀髮族遊客被丟包機場，起因是日前聽信低價團，花了1580元人民幣報名「三亞旅行團」，大家興高采烈到機場後被告知，「因三亞旅行社未購買飛機票不能繼續行程」，氣得老人家們在機場抗議，引起官方重視表態事件嚴重，一查到底不手軟。

綜合陸媒報導，該起事件發生於2024年12月19日，大陸平台抖音用戶爆料，300多位在重慶的遊客1580元（單位：人民幣，同下）購買「重慶雙飛三亞」游旅遊團，準備到江北機場前往海南時，被告知因三亞旅行社未購買飛機票不能繼續行程，產生糾紛」。

事件曝光後，重慶當地媒體立刻去拍攝，影片顯示許多老人在飯店拿著行李不知所措，現場亂哄哄。其中一名老人受訪時說，「我們都是60、70歲老人，沒坐過飛機，想去耍一下（玩一下）。」

另一位田阿姨接著說，「通知我們早上在統景兩江假日（酒店名稱）集合，大家一起坐大巴車去江北機場，是早上十點鐘飛票，結果到了機場又把我們拉回酒店。」

據了解，這群銀髮族遊客多達300人，要求退票未果，雙方開始大吵。負責的旅行社黃先生出面解釋，「原因出在海南島的地接社，我們打款給對方，結果沒有出團票。」

他也解釋，通常重慶-三亞來回個人票很貴，團體票更不可能有1580元這種價格（換算台幣近7千)），旅行社只能與地接社合作，沒想到對方收了錢沒有買團體票。

由於遊客沒有提供準確合同書證，重慶組團旅行社提供的海南地接社聯繫人韓某，大陸海南省旅遊和文化廣電體育廳連夜調查，執法人員聯繫後，韓某不是海南島地接社人員。

韓某自稱在湖南從事旅遊行業，不知到重慶遊客來海南旅遊一事。初步研判，韓某行為涉嫌社會人員未經許可經營旅行社業務，嚴重違法違規。

海南省旅文廳已向公安部門報案並將聯合重慶文旅執法部門和公安部門進一步深入調查，並且表態，「將嚴厲打擊，絕不手軟，一查到底。」

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