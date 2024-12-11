機票要提前21天買？　空服員揭7祕訣：黃金2日最便宜　

▲國外空服員分享7個祕訣，有機會買到便宜機票。（示意圖／翻攝自pixabay）

圖文／CTWANT

對於喜歡出國的人來說，總希望可以用便宜的價錢買到機票。國外一名空服員就分享7個祕訣，包括一周當中有2天最適合訂購、至少提前21天購買、利用多方平台比價等，可以買到合理價格的機票。

臉書粉專「Aspiring Flight Attendant」在臉書PO出7個購買便宜機票的秘訣：

1.周二和周三預訂

這2天是買機票的最佳日子，多數航空公司會在周二晚上7點設置系統，因為統計證明，旅客通常在周五、周六或周日看機票。

2.提早預訂，但不要太早

建議在旅行日期前至少21天購票，系統有配額部分便宜的機票，其餘的可能更貴。

3.適合的飛行日

建議周二或周三飛，因為這2天是「不忙碌的日子」，相較於周五和周日，訂票系統和機場會相當忙碌。

4.尋找國際航班的「最佳交易」

多數航空公司將提前約11至12周提供「最佳交易」，因此這段期間要定期檢查機票價格。

▲周二和周三是最適合買機票的日子。（圖／翻攝自Aspiring Flight Attendant臉書）

5.選擇降落在較小的機場

選擇抵達的機場，不是該目的地的「主要機場」，例如想去倫敦，很多人都會在希斯洛機場降落，但下次嘗試降落在較小機場，例如曼徹斯特的機場，再搭火車到倫敦，應該會便宜些。

6.清除網頁瀏覽器cookie

如果在30天前拜訪過航空公司的網站，記得清除cookie，否則即使多次瀏覽網站，訂票系統的價格也會一樣，有時候甚至會變貴，所以訂票前養成清除cookie的習慣。

7. 比較價格

不要只用Google比價，可以用其他搜尋引擎，有時會發現同一家航空公司的機票，價格卻更便宜。

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