買機票注意！內行選座位「一票人不想坐這裡」　意外缺點曝光

▲想要享受一趟舒適旅途,飛機座位也很重要。(示意圖/CFP)



記者吳美依/綜合報導

許多人預訂機票時,都會根據需求選擇位置,其中「靠窗座位」能夠一覽美景,特別受到歡迎。不過,「11A」座位恐怕是例外,甚至被外媒形容為「飛機乘客總是試圖避開」的座位。

每日星報報導,靠窗座位能夠一覽最佳視野,中間座位可以享受兩側扶手,靠走道座位則有更多腿部伸展空間。因此,想要欣賞美景的旅客,總認為A排及F排座位就是最佳選擇,但實際上「11A」可能讓人失望。

因為在許多客機上,11A座位並沒有窗戶,或者視線遭到部分遮蔽,沒辦法好好欣賞美景,甚至集結所有靠窗座位的缺點於一身,例如只有一側扶手、沒有腿部空間。

▲許多網友曾經發文抱怨,11A座位竟然沒有窗戶,非常失望。(圖/翻攝X@swarajsb)



儘管根據機型與航空公司的不同,座位配置及間距有所差異,但許多廉航主力機型波音737都有這個特徵,甚至11A前後的座位,視野也不太好。

flightradar24就指出,瑞安航空的波音737上,由於客艙空調系統的關係,11A座位沒有窗戶,社群媒體上也有許多網友抱怨類似經驗。

Seat 11a. The only seat on the plane with no window. Worse than Jan 6th. Worse than 9/11. Proof the Devil walks this Earth. pic.twitter.com/Ag5SmfYma6

THIS is my seat. I paid for a fully refundable @westjet ticket with a seat selection more than two months ago. I had pretty much almost any seat to choose from and I chose a WINDOW seat. Why isn't there a warning that 11A has no window? @westjet flight 422 pic.twitter.com/u1BRmvh0PO