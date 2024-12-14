買機票注意！內行選座位「一票人不想坐這裡」　意外缺點曝光

▲想要享受一趟舒適旅途，飛機座位也很重要。（示意圖／CFP）



記者吳美依／綜合報導

許多人預訂機票時，都會根據需求選擇位置，其中「靠窗座位」能夠一覽美景，特別受到歡迎。不過，「11A」座位恐怕是例外，甚至被外媒形容為「飛機乘客總是試圖避開」的座位。

每日星報報導，靠窗座位能夠一覽最佳視野，中間座位可以享受兩側扶手，靠走道座位則有更多腿部伸展空間。因此，想要欣賞美景的旅客，總認為A排及F排座位就是最佳選擇，但實際上「11A」可能讓人失望。

因為在許多客機上，11A座位並沒有窗戶，或者視線遭到部分遮蔽，沒辦法好好欣賞美景，甚至集結所有靠窗座位的缺點於一身，例如只有一側扶手、沒有腿部空間。

▲許多網友曾經發文抱怨，11A座位竟然沒有窗戶，非常失望。（圖／翻攝X@swarajsb）



儘管根據機型與航空公司的不同，座位配置及間距有所差異，但許多廉航主力機型波音737都有這個特徵，甚至11A前後的座位，視野也不太好。

flightradar24就指出，瑞安航空的波音737上，由於客艙空調系統的關係，11A座位沒有窗戶，社群媒體上也有許多網友抱怨類似經驗。

飛機座位代碼「謎樣跳號」！ 日媒揭背後巧思：更有效率

Ah, damn. Hit with the infamous 11a “no window” seat. This wasn’t in the forecast. @Ryanair pic.twitter.com/QvOUdqG9ch — Barra Best (@barrabest) February 16, 2024

Seat 11a.



The only seat on the plane with no window.



Worse than Jan 6th.



Worse than 9/11.



Proof the Devil walks this Earth. pic.twitter.com/Ag5SmfYma6 — FlirtCheap (@Flirtcheap) August 21, 2023