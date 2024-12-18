一站掌握留學大小事！「Studybar 留學吧」助你選校無憂　更有12／18機票抽獎驚喜

▲關於留學有許多該準備的事前作業，包括學校選擇與落點評估、申請注意事項及開始念書之後的生活適應等，這些眉角都能在「Studybar 留學吧」找到解答。（圖／翻攝自官網，下同）

生活中心／綜合報導

現代人一有問題就習慣上網詢問廣大網友怎麼辦？而事關人生重大決定的「留學」問題，一直都是網路熱門話題，像是留學申請學校的流程規劃、需要落點分析找出最符合條件的學校，以及如何找到適合的住宿與交到朋友等留學經驗分享，不少人在茫茫網海中撈不到真正需要的解答而焦慮，還沒來得及享受留學前的期待與憧憬，就已經先被無數個挑戰與疑問弄到快抓狂，有這些困擾的人別擔心，現在的你只需要點進網站「Studybar 留學吧」就能搞定！

「Studybar 留學吧」建置初衷就是希望幫助要留學的人，解決留學過程中會碰到的各種痛點，包括學校落點分析、留學申請、準備考試、辦簽證到適應當地生活、工作職涯、最新時事議題等；網站上，有許多學長姐以及留學生，會彼此交流留學經驗分享，就像是溫暖大家庭的社群討論空間，也難怪使用過的用戶會大讚它是「全台最給力」的超實用平台！

吧友留學經驗分享：學校評鑑功能帶你了解

像是選擇要去哪個國家的哪間學校留學，通常是許多人最先碰到的頭痛問題，「Studybar 留學吧」獨立設置「學校評鑑」區，動動手指點進去，就能看到眾多人氣名校的介紹，其中有參考曾在此學校留學過的學長姐，對於學校環境及服務、課程體驗、硬體設備、職涯資源等多方面的評分表，優缺點一清二楚。

落點分析神器：資料透明公開方便查詢

心儀某間學校但不曉得有沒有機會考取？只要在「Studybar 留學吧」學校評鑑區輸入自己的母校與畢業成績，就能立刻查看過往學長姐的錄取資料，透明化資訊讓人一目了然，心裡有了底自然輕鬆就能做出明智的選校決定。

留學生社群：過來人經驗幫助你少走彎路



不光是留學申請學校令人頭大，留學前需要的檢定考試該做什麼準備？哪些面試技巧能讓人增加錄取機率？熱門國家留學費用全解析、過來人分享留學時期各種難忘經驗，碰上文化差異怎麼適應？租房住宿眉角有哪些？念完書是要選擇當地就業、還是回台找工作……你想得到的問題，「Studybar 留學吧」都找得到解答。

有事沒事就點開網站、滑一下熱門文章找答案，成為吧友的人還能直接發問、求解答，甚至人在國外，也可以在網站上揪團找人一起玩，讓人即使身處異鄉照樣有伴互動不孤單，不論是學術、生活還是工作，所有大小事都在「Studybar 留學吧」。

各平台暢所使用：隨時隨地掌握最新資訊

另外，「Studybar 留學吧」網站也很貼心，知道有些留學的心路歷程可能會讓人難以啟齒，所以採取匿名功能，用戶可以自取使用暱稱，就能毫無後顧之憂地分享自己的真實感受，留學這條路會碰到不管是學習壓力還是生活困惑，平台都提供大家一個安全又安心的交流空間。

「Studybar 留學吧」還設定WEB、APP（Ios/Android雙平台）同時可以使用，就是為了讓用戶可以隨時隨地想用就用，快速獲得想要的資訊，刻不容緩地助力大家踏上留學之路。

上線驚喜好禮：抽機票活動等你參加

為了慶祝正式上線，「Studybar 留學吧」推出了令人期待的抽機票活動，只要2024/12/18在平台上完成指定任務，即有機會贏取來回機票，助你踏上開拓視野之旅；活動詳情將在平台公布，記得隨時留意「Studybar 留學吧」的最新動態。

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●活動期間：2024/12/18-1/1簡單三步驟完成任務

●獎品：國際來回機票

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