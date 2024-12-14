燃料貴機位少！明年全球機票「繼續漲」　恐回彈疫情前高點

▲明年機票價格預期上漲。（示意圖／CFP）



記者吳美依／綜合報導

美國運通全球商務旅行（Amex GBT）預測，2025年全球大多數航線的機票價格，都將變得更加昂貴。《彭博社》指出，儘管與疫情剛結束時相比，漲幅已經趨於平緩，但仍可能抵銷2024年前的跌幅，意味著一些票價將恢復疫情前的高點。

根據這份飛行成本年度報告，明年全球票價預期繼續上漲，但漲幅可能因地區而異，反映出成本上漲及供應鏈中斷的情況。北美與歐洲機票預期「溫和」上漲2%，最後解除疫情限制措施的亞洲與大洋洲，預期漲幅則將近14%。

其中，亞洲與歐洲之間的航線，經濟艙票價可能上漲6.6%，商務艙票價更可能達到8.2%，主要原因包括避開俄羅斯領空、部分歐洲航空退出中國市場等。

儘管航空公司對於明年需求抱持樂觀態度，但他們試圖加大運輸量能的努力卻持續受阻，原因包括空中巴士及波音的飛機延遲交付，以及引擎維修時間延長。另外，工資上漲、人力短缺，尤其北美持續發生的勞資爭議，以及地緣政治緊張局勢下的燃料成本，都導致成本攀升。

與此同時，航空公司也持續增加不同項目的附加費用，廉航更紛紛投資更昂貴的額外設施，例如機場休息室與更舒適的座位等。