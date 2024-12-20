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詐騙猖獗！　桃園數位生活學苑教銀髮族「數位詐騙防身術」

▲桃園數位生活學苑教銀髮族「數位詐騙防身術」

▲桃園數位生活學苑教銀髮族「數位詐騙防身術」。（圖／智發會提供）

記者楊淑媛／桃園報導

桃園市政府智慧城鄉發展委員會20日表示，該會辦理「桃園數位生活學苑」，以「我們一起學AI」為主題，提供銀髮族有趣的AI課程，本月中旬結合市府婦幼局，邀請大哥和大姊姊們，於桃園市南區以及北區婦女中心一起學AI；有感詐騙日益猖獗，「數位詐騙防身術」是重要的課程之一，期銀髮族不要落入科技詐騙的圈套。

智發會主委吳肇銘強調，「桃園數位生活學苑」除了有AI小幫手LINE功能應用、AI圖像影片生成、生活好用APP等課程內容，更重要的是有一群由大專青年組成的「數位志工隊」，在活動中適時且細心的協助學員操作手機，讓許多長輩、學員也能輕鬆享受AI帶來的科技樂趣！

▲桃園數位生活學苑教銀髮族「數位詐騙防身術」

婦幼局局長杜慈容表示，各區婦女中心每月辦理如讀書會、運動健身、電商平台經營等多元課程，其中有婦女朋友提到希望了解最新的AI科技，因此特別與智發會攜手加開兩場「桃園數位生活學苑」。杜慈容說：「這兩場課程都在短短兩天內報名額滿，顯示桃園中高齡婦女們對於AI相關課程的關注與熱情！」也期待未來能與智發會持續合作，提供市民更多AI體驗學習。

▲桃園數位生活學苑教銀髮族「數位詐騙防身術」

北區婦女中心的陳媽媽覺得可以跟大家互動、學到新東西讓她非常開心；張太太提到因為自己的小朋友喜歡跳舞：「我今天把她的照片放到可愛的跳舞影片裡，回家就可以有話題一起聊天，拉近了與孩子的距離！」

另外，南區婦女中心的吳媽媽說，這次學到照片編修、還可以將照片置入影片，她把自己放進熱舞短片中傳給先生：「我跟他說和帥哥去跳迪斯叩啦！」張女士更表示，親切又熱情的數位志工耐心教怎麼點照片、下載檔案等，讓她覺得很溫暖又貼心：「老師跟志工都真的非常棒，這是我們需要的課程！」

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