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社會 社會焦點 保障人權

直言「鄭文燦沒有無罪空間」　律師曝原因

記者黃翊婷／綜合報導

前海基會董事長鄭文燦被控貪汙，他19日出庭時提出5000多字的答辯狀強調自己無罪，也沒有收受500萬元賄款。不過，律師馬在勤認為，此案送錢的人已經承認還轉為汙點證人，鄭文燦「沒有無罪空間」。

▲▼鄭文燦出庭，瘦了一大圈。（圖／記者沈繼昌攝）

▲鄭文燦（戴口罩者）19日出庭的畫面。（圖／記者沈繼昌攝）

鄭文燦遭指控在桃園市長任內，透過「林口特定區工五工業區擴大開發案」涉嫌收賄500萬元。桃園地檢署複訊後依貪汙等罪嫌起訴包含鄭文燦在內共11人，並對鄭求刑12年，其中前台塑高層侯水文、廖俊松父子等人出庭時均坦承犯行，並轉為汙點證人。

桃園地院19日首度傳喚鄭文燦出庭，鄭文燦在辯護律師陳永來、鍾維翰與何祖舜的陪同下進入法庭，他否認檢方起訴內容，並提出5000多字的答辯狀，強調自己無罪。

而當法官問到廖俊松贈送500萬元的過程，鄭文燦回答，印象中察覺廖俊松私下拜會後留下黑色紙袋，其中裝有500萬元，但強調已經歸還給廖俊松的兒子廖力廷，雙方是因為華亞重劃案結識，曾在市長選舉或地方活動碰過幾次面，算不上有私交。

不過，根據《聯合新聞網》報導，律師馬在勤認為，鄭文燦一案「送錢的人」已經承認，甚至轉成汙點證人，鄭沒有無罪空間，最好的辦法是認罪，至少可以獲得減刑機會。

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