坐落藝文特區！生活機能兼具　開箱百川峰滙高質感靜謐新宅

▲百川機構選在桃園藝文特區打造「百川峰滙」指標旗艦案，坐擁捷運、學區和核心商圈等豐富生活機能。（圖／翻攝自影片，下同）

房產中心／綜合報導

近幾年因為雙北房價高漲，在外溢效應下，桃園成為北部購屋族心中的人氣城市，其中「藝文特區」更是號稱桃園信義特區，因建地十分稀有寸土寸金，而且藝文展演中心、總圖書館、電影空間、餐廳、商圈一應俱全，未來還有百貨shopping mall，以及即將通車的綠線捷運，不只是自住，對於置產來說也是絕佳的選擇。那麼對於桃園藝文特區心動的人，現在還有入主機會嗎？答案是——有！主持人朱琦郁特別為想買房圓夢的人開箱在藝文特區即將推出的超級指標案、由桃園在地知名品牌建商 百川機構 傾力打造的「百川峰滙」。

來到「百川峰滙」接待中心，現場專案江亞倫分析，此案是由深耕房地產多年的百川機構打造，百川一路以來秉持建築本業初心、站在客戶的立場，爲住客規劃最好的生活品質，「百川峰滙」集結頂尖團隊致力於擘畫結合現代風格與實用美學、為藝文特區少有的精品之作。

「我們希望給客戶越住越舒適的感受，也希望隨著時間讓價值逐步提升」。

「百川峰滙」位於桃園市最核心的藝文特區及中正特區兩大商圈，距離未來綠線捷運G10站僅450公尺，通勤返家近又快，更鄰近有著絕佳升學率的明星學校慈文國中以及慈文國小，繁華的機能與便利的交通，盡顯地段優勢；現場專案更補充，「百川峰滙」還有個特色就是離塵不離城，朱琦郁笑說這一點對她來說真的是大大加分，「我也喜歡住在靜巷當中，而且『百川峰滙』離學校、公園、捷運都很近，走路就可以抵達，非常適合居住」。

在建地稀有的桃園藝文特區，「百川峰滙」佔地達1300多坪，採最大程度的退縮面積並且綠化，成為都市叢林裡難得能夠能保有大自然氣息的樂園。A、B兩棟，戶別規劃26至52坪、2至4房，現場專案表示這樣的條件房型相當符合首購和首換族的需求。

「百川峰滙」現場設有樣品屋供參觀，以32坪3房為例，一進門就能看見明亮採光的客廳，並規劃獨立廚房，三間房間都有完整對外窗提供採光和通風，搭配日本YKK氣密窗以及荷蘭Poll-tex的防霾紗窗，能有效減少空污，也能給家中所有成員一個舒適的環境。

廚房則是搭配日本進口的Clean Up系統廚具，收納空間十分足夠，專案笑說還貼心裝設了「能減少夫妻失和的BOSCH洗碗機」，多了一個小幫手讓家庭氣息更和樂。廚下另配有淨水器以及專業飯店級的瞬熱開飮機，能讓主婦主夫在烹煮時大展廚藝。主臥室部分規劃有走入式衣帽間，浴廁建材使用日本INAX衛浴系統，包括全自動免治馬桶。「百川峰滙」3房擁有雙陽台、雙衛浴和3個全機能的房間，且房間都能放得下雙人床且有足夠收納空間，讓朱琦郁驚喜大讚「這樣的空間也可以三代同堂！」現場專案表示，「百川峰滙」就是希望能在有限空間創造出最大的坪效。

朱琦郁參觀另一個A2房型，32坪3房1廳擁有更多的收納空間，樣品屋展示了客變的彈性規劃，「取消了一面安定面，讓客餐廳變得更通透」，視野也變得更靈活；其中將餐桌與書桌結合，更符合當代人的使用習慣。提供兩種顏色的超耐磨木地板，讓朱琦郁看到狂誇「很漂亮」！

現場專案表示，百川機構始終相信「細節決定品質、品質決定價值」。

「百川峰滙」不僅集結了藝文特區的黃金地段、便利的捷運交通、搶手的明星學區和頂尖的大師團隊，還展現了對於住戶生活品質的重視，無論是地段價值還是生活品質都能滿足購屋族的需求。