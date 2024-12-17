桃園水資中心結合太陽能發電　年減1,096噸碳排發揮以廢轉能

▲桃園水資中心結合太陽能發電，年減1,096噸碳排。（圖／水務局提供）

記者楊淑媛／桃園報導

桃園市政府水務局16日表示，桃園市迄今於7座水資源回收中心(包含龜山、大溪、楊梅、石門、文青水園、桃園北區及中壢水資源回收中心)設置太陽能板發展綠電，推估今（113）年度總發電量約221萬9,368度，減少約1,096噸碳排放量，落實永續能源目標。

市府水務局指出，桃園邁向淨零碳排的三大重點策略包含「產業轉型」、「實現綠色運輸政策」、「再生能源與節能」。桃園目前已於龜山、大溪、楊梅、石門、文青水園、桃園北區及中壢等7座水資源回收中心，在不影響廠區操作維護及處理功能下，充分利用污水處理設施餘裕空間加設太陽能板，引進太陽光能發電。

根據實際發電數據顯示，113年度總發電量約221萬9,368度，以經濟部能源署公布112年度電力排碳係數進行換算，減碳量約1,096.368噸。另以經濟部公布112年家戶平均每月用電量約338度來評估，約可提供6,566戶的家庭用電。

水資源回收中心於既有設施及建物上加設太陽能板，不會占用土地資源，也不會破壞建築物結構，不僅可以用來發電，還可幫建物降溫，節省開冷氣的電費支出，遇有大雨來襲時，亦可減緩雨水對於建物衝擊。除此之外，生活污水經由水資源回收中心淨化處理後，可回收作於街道澆灌、廁所沖洗、工地抑制揚塵等用水，間接減少自來水的使用量，降低石門水庫的供水壓力，藉由水資源回收兼具太陽能發電，實踐資源循環附加價值，創造能源更大效益。

除結合太陽能發電外，龜山水資源回收中心規劃增建厭氧處理系統及沼氣發電機組（400Kw/h），目前已接近完工階段，預計明(114)年可投入綠電行列，每年沼氣發電量為500萬度，並減少2,500噸二氧化碳排放量，發揮以廢轉能之減碳效益，邁向「淨零碳排」的政策目標。