【廣編】歐德集團「桃園概念館」開幕　深耕桃園開啟全新篇章

▲歐德集團「桃園概念館」開幕，董事長陳國都（左五）與桃園市副市長王明鉅（右五）等貴賓開心剪綵合影。

圖、文／歐德集團提供

歐德桃園店深耕桃園近30年，為桃園市民熟悉且信賴的家居品牌，順應城市發展與消費者需求，將桃園店遷址至中路特區，於12月15日盛大開幕「桃園概念館」，吸引各界貴賓蒞臨祝賀。

桃園市經濟發展局局長張誠指出，歐德集團作為台灣客製化系統家具的領導品牌，於今年6月宣布投資33億元在沙崙產業園區設立新廠，為地方產業注入新活力帶動經濟成長。

「桃園概念館」一樓結合自然光影與植物共生設計，二樓設有開放式中央島檯展示大型色板，三樓展示多元空間配置與智能燈光，融合美學與實用性，帶來沉浸式體驗。歐德桃園概念館的啟用，象徵著歐德集團在家居創新領域又一突破，透過明亮充滿科技感設計詮釋現代家居美學，提供獨特的體驗。

歐德集團董事長陳國都表示：「桃園概念館是歐德集團的全新里程碑，期待與即將落成的國際物流中心，與桃園市民一起開啟全新篇章」。慶祝桃園概念館盛大開幕，搭配「歐德好水濾水器上市慶」，消費滿30萬即贈「歐德好水濾水器」一組。

桃園概念館

桃園市桃園區文中路區158號

03-339-8848