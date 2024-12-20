陸95後女子鼻塞2個月　醫師告知確診鼻咽癌

▲大陸一名女子鼻塞兩個月，就醫後發現罹患鼻咽癌。（示意圖／取自免費圖庫pexels）



記者任以芳／綜合報導

大陸一名名95後女子鼻塞了2個月，期間沒有任何不適症狀，也沒有過多注意，沒想到去醫院檢查後，醫生告知是惡性腫瘤，罹患了鼻咽癌。

綜合陸媒報導，該起事件發生於大陸浙江省紹興市中心醫院，耳鼻喉科副主任醫師胡福國接診年輕患者王小姐，大約一周前因鼻塞來醫院檢查。

在瞭解患者病史後，胡福國得知，早在2個月前，王小姐出現單側鼻塞的情況，誤以為是普通感冒，沒有多加注意，自己服用感冒藥沒有效果，拖延2個月後才去醫院。

經過專業檢查，胡福國發現王小姐雙下鼻甲水腫，鼻腔內有膿鼻涕，之後安排鼻咽部增強檢查，結果顯示左側鼻咽部有異常佔位，並且雙側頸部的淋巴結增大。

考慮是否存在癌細胞轉移，之後的病理活檢顯示，王小姐確為惡性腫瘤，考慮非角化性細胞癌，分化型且EB病毒陽性。王小姐與家人看到報告後，心情無比沈重，

「事實上，近年來鼻咽癌這種原本好發於中老年人群的癌症，發病年齡有逐漸年輕化的趨勢。」胡福國說，鼻咽癌作為頭頸部常見的惡性腫瘤之一，其早期症狀往往容易與普通鼻炎、感冒混淆，導致延誤治療。

胡福國表示，常見的鼻咽癌症狀包括持續性鼻塞、鼻涕帶血、耳鳴、聽力下降、頭痛、面部麻木以及頸部腫塊等，提醒所有民中，對於看似尋常的鼻部症狀不可忽視，應及時就醫檢查。