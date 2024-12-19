金錢糾紛！正妹直播主「酷萱」遇害　警方證實：嫌犯為27歲男子

▲ 酷萱。（圖／翻攝自微博）

記者廖翊慈／綜合報導

大陸虎牙主播平台25歲的直播主「酷萱」近日遭網友爆料，直播後疑因「拒絕與乾爹談戀愛」，而在家遇害。上海閔行警方證實，祝女（酷萱）已死亡，犯罪嫌疑人為27歲的徐男，雙方因金錢問題發生糾紛。

據《大皖新聞》報導，警方通報指出，12月13日18點50分左右，閔行區永傑路某社區住宅內，發生一起刑事案件，致一名女子（祝某）死亡，當日，犯罪嫌疑人27歲的徐男隨即被警方抓獲，據其交代，雙方因經濟糾紛產生矛盾，故至死者家中犯行，目前案件正在進一步調查中。

▲▼酷萱還會進行舞蹈挑戰。（圖／翻攝自微博）

酷萱的直播團隊得知這個消息後，感到十分震驚與悲傷，希望執法部門嚴懲兇手，必要時將為家屬提供法律服務。一名知情人士表示，關於網路上「榜一大哥」因愛而不得，喬裝成外送員殺害「酷萱」的傳聞，警方通報已明確指出，是經濟糾紛，勿信傳言。

▲▼酷萱於13日身亡。（圖／翻攝自微博）

相關資料顯示，擁有亮麗的外型、姣好的身材的酷萱平時以，舞蹈挑戰、遊戲實況轉播的直播內容為名，時常有粉絲私訊她告白、留言喊老婆，最後一次直播時間為2024年12月13日，令粉絲們相當惋惜。

▲酷萱的抖音帳號。（圖／翻攝自抖音）