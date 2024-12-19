　
  • |
  • 手機版
  • |
  • App
  • |
  • 歷史活動
  • |
  • 歷史專題
  • |
  • 會員中心
  • |
  • 家外媒體
  • |
  • 數位廣告刊登
  • |
  • 攝影棚租借
    • 　
>
大陸 大陸焦點 特派現場

金錢糾紛！正妹直播主「酷萱」遇害　警方證實：嫌犯為27歲男子

▲▼酷萱。（圖／翻攝自微博）

▲ 酷萱。（圖／翻攝自微博）

記者廖翊慈／綜合報導

大陸虎牙主播平台25歲的直播主「酷萱」近日遭網友爆料，直播後疑因「拒絕與乾爹談戀愛」，而在家遇害。上海閔行警方證實，祝女（酷萱）已死亡，犯罪嫌疑人為27歲的徐男，雙方因金錢問題發生糾紛。

據《大皖新聞》報導，警方通報指出，12月13日18點50分左右，閔行區永傑路某社區住宅內，發生一起刑事案件，致一名女子（祝某）死亡，當日，犯罪嫌疑人27歲的徐男隨即被警方抓獲，據其交代，雙方因經濟糾紛產生矛盾，故至死者家中犯行，目前案件正在進一步調查中。

▲▼酷萱。（圖／翻攝自微博）

▲▼酷萱還會進行舞蹈挑戰。（圖／翻攝自微博）

▲▼酷萱。（圖／翻攝自微博）

酷萱的直播團隊得知這個消息後，感到十分震驚與悲傷，希望執法部門嚴懲兇手，必要時將為家屬提供法律服務。一名知情人士表示，關於網路上「榜一大哥」因愛而不得，喬裝成外送員殺害「酷萱」的傳聞，警方通報已明確指出，是經濟糾紛，勿信傳言。

▲▼酷萱。（圖／翻攝自微博）

▲▼酷萱於13日身亡。（圖／翻攝自微博）

▲▼酷萱。（圖／翻攝自微博）

相關資料顯示，擁有亮麗的外型、姣好的身材的酷萱平時以，舞蹈挑戰、遊戲實況轉播的直播內容為名，時常有粉絲私訊她告白、留言喊老婆，最後一次直播時間為2024年12月13日，令粉絲們相當惋惜。

▲酷萱的。（圖／翻攝自抖音）

▲酷萱的抖音帳號。（圖／翻攝自抖音）

每日新聞精選　免費訂閱《ETtoday電子報》
ET快訊
東京都心、大阪下初雪！　日本迎超低溫
劉詩詩最賺公司起底！創辦人吳奇隆…上市3年「蒸發294億」
國光女神「日常一NG舉動」私處腫成熱狗堡！醫生搖頭：要切開
LIVE／網紅甜點店老闆夫妻輕生亡！穎樂回應黃小柔點名　全台
40歲↓「平均存款數字」曝！　一票驚：低到扯
周杰倫門票加價1萬2　他收檢舉惱羞「妳都看完了」！下場慘曝
台中男輕生！床下竟藏8億海洛因磚...驚人畫面曝
快訊／網紅甜點店老闆夫妻雙亡

分享給朋友：

追蹤我們：

即時+好看！按讚加入ETtoday新聞雲

※本文版權所有，非經授權，不得轉載。[ ETtoday著作權聲明 ]

推薦閱讀 熱門影音 大陸最新 全站最新

歐洲三家半導體大廠宣佈加碼投資中國　增設產線合作生產晶片

金錢糾紛！正妹直播主「酷萱」遇害　警方證實：嫌犯為27歲男子

馬英九哈爾濱體驗雪雕　驚吐：我想做戰車造型

習近平澳門機場演說　讚澳門特色一國兩制實踐展現「勃勃生機」

男大生出軌被抓包！竟將女友壓在人行道「當眾親熱」…還真的和好

宋濤會馬英九　8地方台辦主任罕見排排坐

美國擬徹底「封鎖中國電信」　陸專家：反映美對中發展的焦慮

背包裡有3塊磚塊！馬來西亞潛水勝地撈出1具「中國男性遺體」

陸殯儀館面試…待「遺體冷藏室」10分鐘　網看薪水稱：1秒也不行

每天貪汙904萬元！前內蒙古書記李建平被執行死刑　曾用猜拳分工

她過年回家被長輩調侃「沒人要」老闆超霸氣回：我要！

拿 #泡泡瑪特 被拒羞辱店員 奧客甩存摺嗆有6千萬：台灣人可憐

機車太貴老爸捨不得換　女兒暖心出手：我送你

林襄佔位風波孫生護舊愛　沈玉琳:她委屈哭了

持刀互砍畫面曝！　文化大學回應了

【你甩到我了QQ】狗狗狂搖尾巴誤打熱情柴　都想交朋友但時機不允許XD

轎車、機車路口碰撞 男大生騎士騰空翻滾2圈墜農田 #苗栗

六月爆劈腿188cm鮮肉教練　聊色3年..本人道歉：嘴砲失了分寸

【父愛溢出螢幕】爸下班趴床邊看女兒　還偷偷牽小手

中山大學獼猴「闖教室上日文」　同學笑：猴子都你比認真

歐洲三家半導體大廠宣佈加碼投資中國　增設產線合作生產晶片

金錢糾紛！正妹直播主「酷萱」遇害　警方證實：嫌犯為27歲男子

馬英九哈爾濱體驗雪雕　驚吐：我想做戰車造型

習近平澳門機場演說　讚澳門特色一國兩制實踐展現「勃勃生機」

男大生出軌被抓包！竟將女友壓在人行道「當眾親熱」…還真的和好

宋濤會馬英九　8地方台辦主任罕見排排坐

美國擬徹底「封鎖中國電信」　陸專家：反映美對中發展的焦慮

背包裡有3塊磚塊！馬來西亞潛水勝地撈出1具「中國男性遺體」

陸殯儀館面試…待「遺體冷藏室」10分鐘　網看薪水稱：1秒也不行

每天貪汙904萬元！前內蒙古書記李建平被執行死刑　曾用猜拳分工

《紅白》國際嘉賓揭曉！　韓女團Kep1er首登台「興奮喊話粉絲」

驚險！休旅車飛越階梯撞斗六圓環　淡定哥目擊+閃躲影片曝

獨居男長期洗腎又肝肺癌纏身　屏東潮州警助申請急難救助金

傳柯文哲為「辭黨主席」聲請解除禁通信　黃國昌：不知細節、無法評論

法國首例！前總統沙柯吉貪腐案「維持原判」　須戴電子腳鐐服刑

家暴通報增加！南投縣辦教育訓練　強化加害人處遇專業

東京都心、大阪下初雪！台灣冷吱吱　日本也迎超低溫

205萬起！TOYOTA「暴力鴨小改款」台灣開賣　手排先上自排再等等

澎防部鎮疆操演夜間射擊訓練　強化指管及夜戰能力

她生病坐輪椅去Energy簽唱會　等到半夜11點…結果超感人：落淚很多次

大陸熱門新聞

男大生出軌被抓！竟將女友壓在人行道親熱

陸殯儀館面試待遺體冷藏室10分鐘 原因曝

金錢糾紛！正妹直播主「酷萱」遭殺害

宋濤會馬英九　8地方台辦主任罕見排排坐

馬英九哈爾濱體驗雪雕　驚吐：我想做戰車造型

網美直播完身亡！友人爆：拒絕乾爹遭殺害

馬來西亞潛水勝地撈出1具中國遊客遺體

每天貪汙904萬元！前內蒙古書記被執行死刑

為撿寶特瓶放火燒山　貴州阿婆下場超慘

美國擬徹底「封鎖中國電信」

上海推動陸客團來台　國台辦：樂見大陸居民早日恢復赴台

陸駐日大使：宣揚「保衛台灣」是阻撓統一

習近平澳門機場演說 讚澳門特色一國兩制實踐展現「勃勃生機」

陸網瘋傳怪招免排隊逛故宮　一堆年輕人在學

更多熱門

相關新聞

上海推陸客赴台　陸委會：建議台旅會跟海旅會談

上海推陸客赴台　陸委會：建議台旅會跟海旅會談

上海副市長華源17日在「雙城論壇」上宣布將積極推動上海居民赴台旅遊。對此，陸委會發言人梁文傑18日表示，國台辦發言人說這只是「意向性改變」，所以還是要看文旅部是否有正式公告，不是上海市在論壇上講了就算數，「為確保健康有序旅遊條件，我方建議由台旅會跟海旅會來展開溝通。」

上海陸客團將來台！　3檔觀光類股亮燈漲停

上海陸客團將來台！　3檔觀光類股亮燈漲停

上海恢復陸客團　交長：放寬政治限制很歡迎

上海恢復陸客團　交長：放寬政治限制很歡迎

網美直播完身亡！友人爆：拒絕乾爹遭殺害

網美直播完身亡！友人爆：拒絕乾爹遭殺害

夏立言嘆九二共識被污名化　上海方反問一句「讓我汗顏」

夏立言嘆九二共識被污名化　上海方反問一句「讓我汗顏」

關鍵字：

虎牙女主播酷萱直播主乾爹上海閔行榜一大哥

讀者迴響

熱門新聞

即／爆惡性倒閉！　網紅甜點店老闆夫妻輕生亡

快訊／11級強風來了　今「全台有雨」最冷

男大生出軌被抓！竟將女友壓在人行道親熱

變態斗內要求「鞭打胸部」　女直播主慘叫求饒

黃小柔大頭照變黑白！點名林襄、林穎樂仍遭出征

青鳥「民主碰瓷」全都錄！假摔後回隊伍喊口號

林襄回應黃小柔發文了

林襄、林穎樂同車Vicky！尷尬畫面曝

黃小柔點名佔位「穎樂16hrs後首鬆口心情」

高中妹吸毒瘋了「徒手挖出雙眼」

醒吾男砍文大生　全因沒見過的女網友

天冷洗完澡「1動作」超危險！醫警告：有猝死風險

林襄Vicky座位風波　憲哥出來講公道話

唐綺陽瘦到「穿回20年前衣服」！

月搜1100萬次！台人最愛Google「這2個字」

更多

最夯影音

更多

她過年回家被長輩調侃「沒人要」老闆超霸氣回：我要！

拿 #泡泡瑪特 被拒羞辱店員 奧客甩存摺嗆有6千萬：台灣人可憐

機車太貴老爸捨不得換　女兒暖心出手：我送你

林襄佔位風波孫生護舊愛　沈玉琳:她委屈哭了

持刀互砍畫面曝！　文化大學回應了

熱門快報

好市多熱議新品開箱

好市多熱議新品開箱

「文里補習班」開課啦！開箱好市多評價兩極的食品，幫大家排雷省荷包！

解鎖包租代管 房東必學！

解鎖包租代管 房東必學！

面對複雜的租屋管理，常覺得心累嗎？搞懂包租代管，專業流程讓你當個輕鬆房東！

ETtoday攝影棚租借

ETtoday攝影棚租借

ETtoday攝影棚提供完整設施與高品質服務，提供創作者最佳支援，滿足你各種拍攝需求！

專業明星師資、精湛教學！

專業明星師資、精湛教學！

想提升技能卻沒時間？專業師資精心設計每門課程，讓你隨時隨地都可以學習！

快來追蹤ETtoday！

快來追蹤ETtoday！

點擊右上角的星星追蹤ETtoday，讓你一手掌握最即時的時事焦點，輕鬆成為話題大師！

我要投稿 人才招募 關於我們 集團簡介 廣告刊登/合作提案 客服信箱 攝影棚租借 合作媒體 Sitemap 服務條款 隱私權政策 著作權聲明 免責聲明 RSS訂閱

免費訂閱《ETtoday電子報》
FB YouTube Instagram weibo RSS Google News
東森新媒體控股股份有限公司ETtoday新聞雲 版權所有
非經授權，不許轉載本網站內容
© ETtoday.net All Rights Reserved.
電話：+886-2-5555-6366
回到最上面