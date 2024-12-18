上海官員傳「不敢走出飯店半步」　陸委會：不在意去7-11買個飲料

▲陸委會副主委、發言人梁文傑。（圖／記者蔡紹堅攝）



記者蔡紹堅／台北報導

上海市官員來台參加「雙城論壇」，傳出由於陸委會要求「三不一低調」，導致官員不敢離開住宿的飯店半步。對此，陸委會發言人梁文傑表示，陸委會不在意對方出門買個宵夜，或去7-11買瓶飲料，「我們不會管到這個。」

梁文傑18日下午舉行例行記者會，他提到，說上海市的官員不敢離開飯店半步，有點言過其實，「因為陸委會並不會在意你出門買個宵夜，或去7-11買瓶飲料，我們不會管到這個。」

▼上海市副市長華源（中）率團來台參加「雙城論壇」。（圖／記者李毓康攝）



梁文傑說，對方所有的行程，都是台北市政府提報的，陸委會是根據對方提出的行程在進行審查。

另外，對於外界質疑陸委會在審查上刁難，不讓上海市台辦主任，以及上海的媒體團來台，梁文傑回應，兩岸交流就是要保持健康有序，「說實在，因為台灣比較小，這麼多年來對於大陸人士來台都有一定的審查機制。」

梁文傑強調，既然有審查機制，就表示不是來申請就全部過，「如果是這樣的話那就不用審查啦！所以我們當然是有自己的考慮。」

陸委會要求的「三不一低調」為「不得從事與核准來台項目不符合的活動」、「不得政治宣傳或矮化台灣」、「不得接受媒體採訪」以及「全程保持低調」。